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Забайкалье примет межрегиональный фестиваль по сапсёрфингу

Забайкалье примет межрегиональный фестиваль по сапсёрфингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования второй раз пройдут на озере Арахлей

Спортивный фестиваль «Sup Race» по сапсёрфингу во второй раз пройдёт на озере Арахлей в Забайкальском крае с 15 по 17 июля. Регистрация на участие в соревнованиях уже началась. Принять участие в фестивале могут спортсмены из регионов России и иностранных государств, увлекающиеся сёрфингом с веслом и готовые пройти дистанцию до 200 м на сапбордах.

Как рассказал организатор соревнований Юрий Скоробогатов, ожидается приезд около 150 участников. Также планируется закрепить за фестивалем статус ежегодного.

Фестиваль проводится в категориях «Любительская» - дистанция 100 метров, сидя или стоя на доске шириной 30 и более дюймов; «Спортивная» - дистанция 200 метров, стоя на доске шириной 30 и менее дюймов; «Спортивный туринг» - дистанция 200 метров, стоя на доске шириной 30 и более дюймов; «Общая дистанция» - дистанция 100 метров, сидя или стоя на доске шириной 30 и более дюймов.

Организаторы предоставляют оборудование и экипировку для участников любительской категории и общего зачёта, также возможно участие с использованием собственного оборудования и инвентаря.

Регистрация участников проходит до 15 июля.

Напомним, впервые фестиваль «Sup Race» состоялся в сентябре 2021 года. Самым массовым стал старт на главной дистанции соревнований – смешанной. В групповом заходе участие принял глава Забайкалья Александр Осипов, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

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Забайкальский край фестиваль спорт сапсёрфинг

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