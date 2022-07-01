В Иркутской области стартует фестиваль русской оперы

Общество, Фото: пресс-служба Иркутской филармонии

В нём примут участие артисты из театров России, Беларуси и Сербии



В рамках фестиваля русской оперы на открытой площадке архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутской области покажут три оперных спектакля. Их декорациями станет Илимский острог – это самая старая в мире сохранившаяся деревянная крепость, построенная в 17 веке.



Второй фестиваль русской оперы откроется 3 июля в концертном зале Иркутской областной филармонии (6+). На сцене прозвучат арии из опер русских композиторов в исполнении солистов филармонии, приезжих артистов и губернаторского симфонического оркестра. Основная программа фестиваля пройдёт под открытым небом на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы».



Постановки трёх опер русского композитора Н.А. Римского-Корсакова зрителям представит режиссёр Наталья Печерская. Премьеры одноактных опер «Моцарт и Сальери» (12+) и «Кащей Бессмертный» (12+) состоятся 9 и 10 июля. Для них в «Тальцах» создадут декорации, которые погрузят зрителей в зазеркалье. Третью оперу «Царская невеста» (12+) покажут 16 и 17 июля. Естественными декорациями постановки станут исторические постройки Илимского острога. Премьера спектакля состоялась в 2019 году на первом фестивале русской оперы.



Главные роли в операх исполнят артистка Большого театра Беларуси Татьяна Третьяк, солист Сербской национальной оперы Желько Андрич, актриса Московского музыкального театра «Геликон Опера» Лидия Светозарова, солистка Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского Ольга Басова, солист Екатеринбургского театра оперы и балета Евгений Бовыкин и другие. С ними будет работать камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной. Все произведения сыграет губернаторский симфонический оркестр под управлением Илмара Лапиньша. Хореографические партии в двух операх исполнят юные артисты детской балетной студии Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского.



- Для спектаклей было сделано около 100 костюмов, многие из них расшиты вручную. Особый интерес представляют платья, камзолы и кокошники, украшенные бисером. Их создала художник по костюмам Иркутского академического драматического театра им Н.П. Охлопкова Оксана Готовская. Автором декораций для всех опер является заслуженный деятель искусств России Александр Плинт. Специально для простановок в музее установлено дополнительное освещение всей территории и создано 1200 зрительских мест. Ожидается, что фестиваль посетят около четырёх тысяч зрителей, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

