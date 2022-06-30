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В центре Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка дарханов

В центре Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка дарханов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В воскресенье площадь Революции станет большой экспозиционной площадкой и местом активного отдыха горожан

3 июля на площади Революции в Улан-Удэ развернётся выставка-ярмарка с народными гуляниями. Мастера-дарханы Сибири и Дальнего Востока покажут свои самобытные произведения. Зрителям увидят колорит нанайской одежды, вышивки и бубнов; изделия из войлока, панно из конского волоса и кожи иркутских мастеров; глиняные скульптуры алтайского мастера; работы из кожи, дерева и серебра амурского умельца. Конечно, приедут на выставку мастера Бурятии.

Все желающие смогут посмотреть и приобрести в подарок или для себя изделия мастеров. Также будет возможность поучиться у них ремеслу, например, художественной обработке серебра, традиционной бурятской чеканке, ткачеству на бердочках и прочему.

На концертной площадке выступят артисты и творческие коллективы республики.

Выставка пройдёт под эгидой первого межрегионального съезда мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Содружество дарханов». На мероприятие съедутся более 150 мастеров из регионов России: Иркутской и Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского и Алтайского краёв, Якутии и районов Бурятии. В программе: участие в конференции, обсуждении важных вопросов развития народных художественных промыслов, творческие встречи и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия выставка ярмарка Улан-Удэ дарханы народные промыслы народные ремесла

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