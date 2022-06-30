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В Улан-Удэ призывают построить МФЦ в сотых кварталах

В Улан-Удэ призывают построить МФЦ в сотых кварталах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос подняли на сессии Народного Хурала

Депутат Леонтий Красовский сегодня на очередной сессии Народного Хурала поднял проблему отсутствия в сотых кварталах Улан-Удэ многофункционального центра. Филиал МФЦ там необходим, так как он позволит разгрузить головной офис на улице Ключевская, пояснил Красовский. Кроме того, местные жители давно нуждаются в таком объекте.

- Я думаю, это было бы логично по соотношению населения, которое проживает в сотых кварталах. Это было бы полезно для населения в части оказания государственных услуг, - сказал Леонтий Красовкий

Он отметил, что на сегодня в сотых кварталах проживает порядка 30 тысяч человек. Тогда как в Хоринском районе живёт около 16 тысяч человек. «Это как два Хоринска в городе Улан-Удэ», - подчеркнул депутат.

Леонтий Красовкий попросил власти рассмотреть это предложение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году филиал МФЦ появился на улице Кабанская. Он обслуживает густонаселённый район Левого берега, где проживает порядка 50 000 улан-удэнцев.

Многофункциональный центр по предоставлению услуг

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