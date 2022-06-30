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В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения

В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Жители ещё одного села республики получат воду из централизованного источника

В административном центре Тарбагатайского района Бурятии началась реконструкция системы водоснабжения. Все необходимое оборудование уже поставлено на объект. Сейчас на строительной площадке идут подготовительные работы.

- В селе Тарбагатай началась реконструкция сетей. Все необходимые ресурсы на объекте уже задействованы. Угрозы срыва сроков мы не наблюдаем, - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.

По словам подрядчика, сейчас рабочие спаивают трубы, после чего приступят к их прокладке. Кроме этого, на объекте полным ходом идут работы по устройству контррезервуаров.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, помимо реконструкции системы водоснабжения, в рамках контракта подрядной организации необходимо будет выполнить демонтаж железобетонной конструкции, которая находится в зоне будущего объекта.

- По проекту водовод будет проходить по улицам Омулёвая, Заводская, Рокоссовского, Молодежная и Лощенкова. Протяжённость трассы составит более 4 тысяч метров. Всего на мероприятие выделено более 108 миллионов рублей, 98% - средства федерльного бюджета, выделенные в рамках проекта «Чистая вода». Завершить все работы предполагается до конца этого года. Новые сети будут рассчитаны на подключение всех жителей посёлка, - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Отметим, что всего в этом году будут идти работы на 8 объектах. Это строительство сетей водоснабжения в «сотых» микрорайонах, посёлке Верхняя Берёзовка и Левобережной части города Улан-Удэ, селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Нурселение Иволгинского района и городе Северобайкальск. А также реконструкция сетей водоснабжения в селе Тапхар Иволгинского района и селе Тарбагатай Тарбагатайского района.
Бурятия питьевая вода водоснабжение реконструкция Тарбагатайский район

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