В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Жители ещё одного села республики получат воду из централизованного источника



В административном центре Тарбагатайского района Бурятии началась реконструкция системы водоснабжения. Все необходимое оборудование уже поставлено на объект. Сейчас на строительной площадке идут подготовительные работы.



- В селе Тарбагатай началась реконструкция сетей. Все необходимые ресурсы на объекте уже задействованы. Угрозы срыва сроков мы не наблюдаем, - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.



По словам подрядчика, сейчас рабочие спаивают трубы, после чего приступят к их прокладке. Кроме этого, на объекте полным ходом идут работы по устройству контррезервуаров.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, помимо реконструкции системы водоснабжения, в рамках контракта подрядной организации необходимо будет выполнить демонтаж железобетонной конструкции, которая находится в зоне будущего объекта.



- По проекту водовод будет проходить по улицам Омулёвая, Заводская, Рокоссовского, Молодежная и Лощенкова. Протяжённость трассы составит более 4 тысяч метров. Всего на мероприятие выделено более 108 миллионов рублей, 98% - средства федерльного бюджета, выделенные в рамках проекта «Чистая вода». Завершить все работы предполагается до конца этого года. Новые сети будут рассчитаны на подключение всех жителей посёлка, - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Отметим, что всего в этом году будут идти работы на 8 объектах. Это строительство сетей водоснабжения в «сотых» микрорайонах, посёлке Верхняя Берёзовка и Левобережной части города Улан-Удэ, селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Нурселение Иволгинского района и городе Северобайкальск. А также реконструкция сетей водоснабжения в селе Тапхар Иволгинского района и селе Тарбагатай Тарбагатайского района.

