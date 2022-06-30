Кандидатам обещают повышенное денежное довольствие от 100 тысяч рублей
Восточный округ войск национальной гвардии РФ проводит набор на военную службу по контракту.
Требования: граждане, прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, имеющие образование не ниже среднего полного, годные по состоянию здоровья проходить службу.
Обязанности: участие в охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, выполнение специальных задач.
Условия:
- повышенное денежное довольствие от 100 тысяч рублей;
- полный социальный пакет;
- упрощенное оформление документов;
- повышенный возрастной предел;
- возможность заключения контракта от 6 до 12 месяцев.
Дополнительная информация о трудоустройстве в ходе собеседования.
Контактный телефон: + 7 (3012) 378-135.
Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту
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