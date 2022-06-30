Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту

Кандидатам обещают повышенное денежное довольствие от 100 тысяч рублей



Восточный округ войск национальной гвардии РФ проводит набор на военную службу по контракту.



Требования: граждане, прошедшие службу в Вооружённых силах РФ, имеющие образование не ниже среднего полного, годные по состоянию здоровья проходить службу.



Обязанности: участие в охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, выполнение специальных задач.



Условия:



- повышенное денежное довольствие от 100 тысяч рублей;

- полный социальный пакет;

- упрощенное оформление документов;

- повышенный возрастной предел;

- возможность заключения контракта от 6 до 12 месяцев.



Дополнительная информация о трудоустройстве в ходе собеседования.



Контактный телефон: + 7 (3012) 378-135.

