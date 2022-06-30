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В Бурятии просят посмертно наградить умершего от ковида врача

В Бурятии просят посмертно наградить умершего от ковида врача
Общество, 
Местные жители собрались более 800 подписей, но вопрос не решается

Жители Бурятии собрали более 800 подписей с просьбой наградить посмертно врача Павла Душкина, который был одним из лучших анестезиологов-реаниматологов Кабанского района. Как сообщал «Байкал-Daily», врач скончался в декабре 2020 года от коронавируса. Он заразился на рабочем месте, когда в разгар пандемии самоотверженно трудился в ковидном стационаре инфекционного отделения Селенгинской больницы. Павел Душкин спас много жизней, но, к сожалению, сам победить болезнь не смог.

Вопрос о награждении умершего медика посмертно поднял сегодня на сессии Народного Хурала депутат Владимир Кочнев. По его словам, с этой просьбой к нему обратились местные жители. Они собрали более 800 под соответствующим обращением.

- Я уже два письма отправлял, всё время на рассмотрении. Уже второй год идёт, и этот вопрос всё в каком-то подвешенном состоянии. В чём причина, понять не могу. Хотя по таким же вопросам люди были награждены, никаких препятствий не было. Человек отдал свою жизнь, заразился ковидом… Хотел бы, чтобы этот вопрос наконец-то решили, - высказался Владимир Кочнев.

Формат «часа заявлений» на сессии не предполагает обсуждений. Так что реакции от властей Бурятии пока не последовало, возможно, ситуация прояснится чуть позже.

Отметим, в ноябре 2021 года в Селенгинской больнице, филиале Кабанской центральной районной больницы Бурятии открыли мемориальную доску Павлу Душкину.


коронавирус врачи

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