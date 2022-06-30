Столбик термометра поднимется до отметки +38
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, ночью по южной половине местами ливни. Ветер северо-западный 3-8, днём при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура днём +27,+32, местами сильная жара +33,+38, по Прибайкалью +20,+25.
В Улан-Удэ жаркая погода, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +33,+35.
Июнь в Бурятии заканчивается сильной жарой
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