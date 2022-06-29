Дочку назвали Виктория
В Читинском районе Забайкальского края зарегистрировали рождение девочки, которая стала для своих родителей восьмым ребёнком. Малышке дали имя Виктория.
Очередная дочка родилась в семье жителей посёлка городского типа Новокручининск Дмитрия и Юлии. Старшие братья и сестры новорождённого: Вячеслав, Екатерина, Артём, Светлана, Альбина, Дмитрий и Розалина.
- Лидером по рождаемости Забайкалья в 2021 году является Чита, здесь за год зарегистрировано 4663 актовых записи о рождении. Среди районов первые: Читинский (739 актовых записей о рождении), Краснокаменский (614) и Борзинский (572). Всего за 2021 в Забайкалье зарегистрировано 12107 рождений, - сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В театре оперы и балета вновь совместят шахматы и концерт
Крестный ход пройдёт 1 июля
Область примет чемпионат России в следующем году
Его место займёт ретротепловоз ТЭ-3
По словам спортсмена, ему очень всё понравилось
В турнире примет участие спортсмен из Бурятии
Работы по ремонту завершат в 2023 году
В Бурятии прошли кинологические соревнования
Дочку назвали Виктория
Турнир собрал работающую молодёжь города
В Забайкалье выявили лучшие практики ученических производственных бригад для подготовки кадрового резерва в сельском хозяйстве
Его победителем стала команда «Енисей» из Красноярска
Герою России Балдану Цыдыпову предложили новую должность
Приложиться к святыне могут все желающие
В Баунтовском районе возместят разницу в тарифе за электроэнергию