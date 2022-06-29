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В забайкальской семье родился восьмой ребёнок

В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
Общество,  Фото:pixabay.com
Дочку назвали Виктория

В Читинском районе Забайкальского края зарегистрировали рождение девочки, которая стала для своих родителей восьмым ребёнком. Малышке дали имя Виктория.

Очередная дочка родилась в семье жителей посёлка городского типа Новокручининск Дмитрия и Юлии. Старшие братья и сестры новорождённого: Вячеслав, Екатерина, Артём, Светлана, Альбина, Дмитрий и Розалина.

- Лидером по рождаемости Забайкалья в 2021 году является Чита, здесь за год зарегистрировано 4663 актовых записи о рождении. Среди районов первые: Читинский (739 актовых записей о рождении), Краснокаменский (614) и Борзинский (572). Всего за 2021 в Забайкалье зарегистрировано 12107 рождений, - сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
Забайкальский край дети ЗАГС новорожденные многодетные семьи

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