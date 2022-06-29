Иркутская зоогалерея показала подросшего малыша Оскара

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Мартышка любит играть своими игрушками



Мартышка Оскар из Иркутской зоогалереи подрос, сотрудники говорят, что «малыш стал почти взрослым». Он больше не нуждается в круглосуточном контроле человека. Именно поэтому его стали реже снимать на фото и видео.



- Как у него дела? Нормально. Живёт в своём вольере, спит, ест, играет с любимыми игрушками. А ещё общается с Леей (шимпанзе – прим. ред.), когда она идёт мимо него домой после принятия солнечных ванн, - написали сотрудники зоопарка на странице в соцсети.







Иногда Оскар гуляет по экспозиции в сопровождении сотрудники, и посетители могут его увидеть вне вольера.



Как сообщал «Байкал-Daily», Оскар родился от пары зелёных мартышек Алисы и Люсьен в 2021 года. Его так назвали, потому что «у 30 октября есть свой покровитель – Осий-грязник. Но в такой формулировке имя не особо прижилось, и теперь малыша гордо зовут Оскар, сокращённо Ося», - объясняли тогда в зоогалерее. /news/16/424933/



