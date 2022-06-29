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В Улан-Удэ облицовывают фасад нового корпуса школы №32

В Улан-Удэ облицовывают фасад нового корпуса школы №32
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В этом корпусе будут учиться старшеклассники

В Улан-Удэ облицовывают фасад нового корпуса школы №32. Сейчас строители устанавливают окна, выполняют фасадные работы, занимаются внутренней отделкой, устраивают инженерные коммуникации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для старшеклассников школы №32 строят отдельно стоящий корпус на 250 мест.

Корпус возводят для того, чтобы разгрузить основное здание школы. Её плановая мощность составляет 1100 человек, но сейчас здесь обучаются более двух тысяч учеников.

Работы ведет подрядная организация «Дом 2000». Здесь разместятся учебные кабинеты, актовый зал, фойе, библиотека, спортзал и столовая.

Сдача здания в эксплуатацию запланирована на конец этого года.
школа

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