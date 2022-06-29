В Бурятии для выпускников устроили «Алые паруса»







В Санкт-Петербурге ежегодно для выпускников проводят мероприятие «Алые паруса». По Неве запускают бригантину под алыми парусами, а перед этим на Дворцовой площади проводят концерт с участием звёзд эстрады. Праздник завершается красочным пиротехническим шоу.



Впервые праздник состоялся в Ленинграде 28 июня 1968 года по инициативе самих выпускников. Первый официальный праздник прошёл год спустя, в 1969 году. В 1979 году проведение торжеств было прекращено, с 2005 года — возобновлено. Билеты на «Алые паруса» приобрести нельзя, посетить мероприятие могут только выпускники и их близкие по специальным пригласительным.



Несмотря на это, многие стремятся попасть на яркое событие, праздник стал визитной карточкой города. Кроме прочего, на сегодня многие телеканалы ведут прямые эфиры с праздника, и увидеть его может любой желающий. В этом году здесь собрались более миллиона 200 тысяч человек. 65 тысяч из них – вчерашние школьники.





В посёлке Таксимо в Муйском районе Бурятии устроили свои «Алые паруса».Родители выпускников Таксимовской школы № 3 сделали приятный сюрприз для своих детей. Они отправили в плавание лодочку с алыми парусами, сообщает «Муя-инфо.24/7».Участники события рассказали, что выпускники получили незабываемые впечатления.