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В Улан-Удэ пройдёт второй турнир «Шахматы в театре»

В Улан-Удэ пройдёт второй турнир «Шахматы в театре»
Общество,  Фото:pixabay.com
В театре оперы и балета вновь совместят шахматы и концерт

3 июля в Улан-Удэ состоится турнир «Шахматы в театре – Шатар надаагты». Соревнования начнутся в 10:00 в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.

По информации пресс-службы театра, турнир проходит уже второй раз: первые соревнования состоялись в театре в мае 2021 года. В этом году в турнире примут участие не только девушки, но и юноши-шахматисты.

- Мы берём шахматный турнир как самостоятельное событие — и переносим его в пространство театра, тем самым превращая его в перформанс. В новых рамках, при новой смысловой нагрузке турнир становится своеобразным спектаклем, произведением искусства‎, — рассказал режиссёр прошлогоднего турнира Владимир Бочаров.

Одна из целей мероприятия — пропаганда сохранения и изучения бурятского языка и национальной культуры. Дресс-код «Шахмат в театре» — национальная бурятская одежда. Для более полного погружения в мир бурятской культуры, турнир будет сопровождать концерт-интервенция. Пианист и концертмейстер, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжигеев исполнит произведения по мотивам первого бурятского рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+), премьера которого состоялась на сцене театра 16 и 17 июня.

Предварительная регистрация участников производится не позднее 2 июля по e-mail: [email protected] В турнир допускаются игроки строго в национальной бурятской одежде, имеющие спортивный разряд по шахматам. Количество участников ограничено.

- Призёры награждаются денежными призами, остальные участники получают памятные подарки, - сообщает федерация шахмат Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ шахматы концерт театр спорт Бурятия турнир

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