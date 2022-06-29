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В Бурятии назвали сроки сохранения сильной жары

В Бурятии назвали сроки сохранения сильной жары
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителям республики советуют соблюдать меры безопасности в жаркую погоду

Синоптики назвали жителям Бурятии сроки сохранения сильной жары. Она будет удерживаться как минимум до субботы, 2 июля.

По данным Бурятского гидрометцентра, с 30 июня по 2 июля в большинстве районов сохранится сильная жара. Воздух будет прогреваться до +35,+38 градусов.

В такую погоду специалисты рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Передвигаться стоит не спеша, стараться чаще находиться в тени. Не стоит употреблять алкогольные напитки - это приведёт к ухудшению общего состояния организма.

- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара, - посоветовали в ГУ МЧС по Бурятии.

Купаться можно только в разрешённых и оборудованных водоёмах. 
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