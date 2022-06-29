Жителям республики советуют соблюдать меры безопасности в жаркую погоду
Синоптики назвали жителям Бурятии сроки сохранения сильной жары. Она будет удерживаться как минимум до субботы, 2 июля.
По данным Бурятского гидрометцентра, с 30 июня по 2 июля в большинстве районов сохранится сильная жара. Воздух будет прогреваться до +35,+38 градусов.
В такую погоду специалисты рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Передвигаться стоит не спеша, стараться чаще находиться в тени. Не стоит употреблять алкогольные напитки - это приведёт к ухудшению общего состояния организма.
- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара, - посоветовали в ГУ МЧС по Бурятии.
Купаться можно только в разрешённых и оборудованных водоёмах.
В Бурятии назвали сроки сохранения сильной жары
Общество, Фото:
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