В Бурятии назвали сроки сохранения сильной жары

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителям республики советуют соблюдать меры безопасности в жаркую погоду



Синоптики назвали жителям Бурятии сроки сохранения сильной жары. Она будет удерживаться как минимум до субботы, 2 июля.



По данным Бурятского гидрометцентра, с 30 июня по 2 июля в большинстве районов сохранится сильная жара. Воздух будет прогреваться до +35,+38 градусов.



В такую погоду специалисты рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. Передвигаться стоит не спеша, стараться чаще находиться в тени. Не стоит употреблять алкогольные напитки - это приведёт к ухудшению общего состояния организма.



- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара, - посоветовали в ГУ МЧС по Бурятии.



Купаться можно только в разрешённых и оборудованных водоёмах.

