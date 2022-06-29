 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июня

28 июня

Популярное

63-летний педагог проехал 200 км на «Байкальском веломарафоне»

63-летний педагог проехал 200 км на «Байкальском веломарафоне»
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
По словам спортсмена, ему очень всё понравилось

63-летний педагог на пенсии из Бурятии успешно прошёл «серебряную» трассу на 200 км в «Байкальском веломарафоне», который 25 июня собрал более 200 участников со всей России и Монголии. В заезде испытали свои силы 7 спортсменов. Дистанцию Александр Чирков проехал за 7 часов 41 минуту и 40 секунд.

- Сегодня я впервые участвовал на дистанции в 200 км. Мне очень всё понравилось. Дорога отличная, - рассказал спортсмен.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, педагог и активист окончил школу в Усть-Баргузине. Во время обучения его заинтересовали лыжные гонки, а после он посвятил спорту жизнь, проработав 42 года в образовании. Начинал учителем физкультуры, а после, как директор, 16 лет руководил Верхнеангарской школой в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии. На пенсии педагог около года, но не оставляет полезных для здоровья привычек.

- Александр Николаевич всегда занимался спортом и сейчас активно участвует в марафонах и велопробегах. В своё время он организовал в школе спортивный клуб «Олимп». Мы продолжаем эту традицию. Дети с удовольствием ходят и занимаются, - поделилась директор Верхнеангарской школы Елена Серкина.

Сейчас, находясь на пенсии, 63-летний спортсмен не отстаёт от молодых. Так, на республиканском чемпионате по лёгкой атлетике Александр Чирков пробежал 800 м и занял второе место на дистанции среди ветеранов спорта. А ранее на соревнованиях в Монголии в конце мая среди нескольких тысяч участников испытал себя на дистанции больше 20 км.

Как рассказали коллеги из села Кумора, сейчас педагог переехал в Улан-Удэ: весной под его руководством состоялась посадка саженцев на Авиазаводе.

- «Зелёная ленточка» – это наша школьная акция, которую Александр Николаевич провёл в Улан-Удэ. В тот день горожане посадили три тонны саженцев, - уточнила директор Верхнеангарской школы Елена Серкина.

Федерация лёгкой атлетики Бурятии отметила благодарностью развитие ветеранского движения в республике и личный вклад педагога. Тем временем, спортсмен заявил об обязательном участии в «Байкальском веломарафоне» в 2023 году.

- Желаю всем заниматься спортом, особенно велоспортом, - посоветовал Александр Чирков.

спорт образование Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт второй турнир «Шахматы в театре»
В Улан-Удэ пройдёт второй турнир «Шахматы в театре»
Общество, 29.06.2022
В театре оперы и балета вновь совместят шахматы и концерт
В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по бильярду
В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по бильярду
Общество, 29.06.2022
Область примет чемпионат России в следующем году
63-летний педагог проехал 200 км на «Байкальском веломарафоне»
63-летний педагог проехал 200 км на «Байкальском веломарафоне»
Общество, 29.06.2022
По словам спортсмена, ему очень всё понравилось
Тайбоксёры Центральной Азии соберутся в Туве
Тайбоксёры Центральной Азии соберутся в Туве
Общество, 29.06.2022
В турнире примет участие спортсмен из Бурятии
В селе Прибайкалья начат демонтаж моста
В селе Прибайкалья начат демонтаж моста
Общество, 29.06.2022
Работы по ремонту завершат в 2023 году
В Улан-Удэ кинологи устроили праздник
В Улан-Удэ кинологи устроили праздник
Общество, 29.06.2022
В Бурятии прошли кинологические соревнования
Учащиеся Бурятии стали призёрами в конкурсе бригад сельских школ
Учащиеся Бурятии стали призёрами в конкурсе бригад сельских школ
Общество, 29.06.2022
В Забайкалье выявили лучшие практики ученических производственных бригад для подготовки кадрового резерва в сельском хозяйстве
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу
Общество, 29.06.2022
Его победителем стала команда «Енисей» из Красноярска
Шойгу вручил звезду Героя России Балдану Цыдыпову
Шойгу вручил звезду Героя России Балдану Цыдыпову
Общество, 29.06.2022
Герою России Балдану Цыдыпову предложили новую должность
Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибыл в Улан-Удэ
Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибыл в Улан-Удэ
Общество, 29.06.2022
Приложиться к святыне могут все желающие
На севере Бурятии снизят стоимость электричества для юрлиц
На севере Бурятии снизят стоимость электричества для юрлиц
Общество, 29.06.2022
В Баунтовском районе возместят разницу в тарифе за электроэнергию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^