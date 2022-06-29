63-летний педагог проехал 200 км на «Байкальском веломарафоне»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

По словам спортсмена, ему очень всё понравилось



63-летний педагог на пенсии из Бурятии успешно прошёл «серебряную» трассу на 200 км в «Байкальском веломарафоне», который 25 июня собрал более 200 участников со всей России и Монголии. В заезде испытали свои силы 7 спортсменов. Дистанцию Александр Чирков проехал за 7 часов 41 минуту и 40 секунд.



- Сегодня я впервые участвовал на дистанции в 200 км. Мне очень всё понравилось. Дорога отличная, - рассказал спортсмен.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, педагог и активист окончил школу в Усть-Баргузине. Во время обучения его заинтересовали лыжные гонки, а после он посвятил спорту жизнь, проработав 42 года в образовании. Начинал учителем физкультуры, а после, как директор, 16 лет руководил Верхнеангарской школой в селе Кумора Северо-Байкальского района Бурятии. На пенсии педагог около года, но не оставляет полезных для здоровья привычек.



- Александр Николаевич всегда занимался спортом и сейчас активно участвует в марафонах и велопробегах. В своё время он организовал в школе спортивный клуб «Олимп». Мы продолжаем эту традицию. Дети с удовольствием ходят и занимаются, - поделилась директор Верхнеангарской школы Елена Серкина.



Сейчас, находясь на пенсии, 63-летний спортсмен не отстаёт от молодых. Так, на республиканском чемпионате по лёгкой атлетике Александр Чирков пробежал 800 м и занял второе место на дистанции среди ветеранов спорта. А ранее на соревнованиях в Монголии в конце мая среди нескольких тысяч участников испытал себя на дистанции больше 20 км.



Как рассказали коллеги из села Кумора, сейчас педагог переехал в Улан-Удэ: весной под его руководством состоялась посадка саженцев на Авиазаводе.



- «Зелёная ленточка» – это наша школьная акция, которую Александр Николаевич провёл в Улан-Удэ. В тот день горожане посадили три тонны саженцев, - уточнила директор Верхнеангарской школы Елена Серкина.



Федерация лёгкой атлетики Бурятии отметила благодарностью развитие ветеранского движения в республике и личный вклад педагога. Тем временем, спортсмен заявил об обязательном участии в «Байкальском веломарафоне» в 2023 году.



- Желаю всем заниматься спортом, особенно велоспортом, - посоветовал Александр Чирков.



