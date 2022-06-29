В Улан-Удэ кинологи устроили праздник

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

В Бурятии прошли кинологические соревнования



В Улан-Удэ прошёл конкурс, приуроченный ко Дню кинолога. На прошлой неделе в Бурятском аграрном колледже встретились студенты и собаководы-любители, а также профессиональные кинологи.



Претенденты на победу открыли соревнования проходом в колонне вместе с четвероногими питомцами. Далее состоялось три этапа «Pitch & Go», конкурс трюков и комплекс по дальности, где собакам необходимо было выполнить команды «сидеть», «лежать» и «стоять» с максимального расстояния.



Лучшим в этапе «Pitch & Go» стал студент Кирилл Ж. Второе место занял его одногруппник Илья С. Почётное третье место у Валерии Б.



В конкурсе трюков победила Дарья С. Её одногруппницы Анна Ж. и Ева Р. забрали второе и третье место соответственно.



Комплекс по дальности лучше всех прошёл Кирилл Ж. Вторую строчку заняла приглашённая гостья Ирина. Третьим стал Иван Ш.



- Кинологические соревнования завершило движение в колоннах вместе с питомцами, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

