В Бурятии прошли кинологические соревнования
В Улан-Удэ прошёл конкурс, приуроченный ко Дню кинолога. На прошлой неделе в Бурятском аграрном колледже встретились студенты и собаководы-любители, а также профессиональные кинологи.
Претенденты на победу открыли соревнования проходом в колонне вместе с четвероногими питомцами. Далее состоялось три этапа «Pitch & Go», конкурс трюков и комплекс по дальности, где собакам необходимо было выполнить команды «сидеть», «лежать» и «стоять» с максимального расстояния.
Лучшим в этапе «Pitch & Go» стал студент Кирилл Ж. Второе место занял его одногруппник Илья С. Почётное третье место у Валерии Б.
В конкурсе трюков победила Дарья С. Её одногруппницы Анна Ж. и Ева Р. забрали второе и третье место соответственно.
Комплекс по дальности лучше всех прошёл Кирилл Ж. Вторую строчку заняла приглашённая гостья Ирина. Третьим стал Иван Ш.
- Кинологические соревнования завершило движение в колоннах вместе с питомцами, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Улан-Удэ кинологи устроили праздник
Общество, Фото:
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