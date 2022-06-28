Всероссийский конкурс «Подрост» проводится с 2003 года
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подвело итоги ежегодного всероссийского конкурса «Подрост». Жюри конкурса определило победителей по шести номинациям.
В номинации «Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности» второе место заняла Светлана Цырендоржиева из Бурятии с работой «Школьное лесничество».
Все работы конкурсантов, представленные в финале, имеют большое прикладное значение: исследования в области сохранения редких представителей флоры и фауны, борьбы с вредителями леса будут использованы в практической лесохозяйственной и природоохранной деятельности.
- Победители и призёры финала конкурса «Подрост» будут награждены дипломами Рослесхоза и памятными призами. Кроме того, обладатели всех трех призовых мест в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Экология лесных животных» и «Проектная природоохранная деятельность» – войдут в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающие способности. Это дает ребятам возможность стать участниками научно-образовательных программ и проектов, а также получить бесплатное образование благодаря грантам и премиям от Президента Российской Федерации, - отметил заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.
Справка:
Конкурс организуется и проводится Федеральным агентством лесного хозяйства с 2003 года. В следующем году он станет юбилейным.
Среди главных целей мероприятия ‒ выявление и поощрение активистов, принимавших практическое участие в природоохранной работе, имеющих специальные экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также руководителей творческих объединений, успешно использующих инновационные методы в образовательной деятельности с учащимися.
Участница из Бурятии стала призёром конкурса Рослесхоза
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