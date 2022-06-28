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В Улан-Удэ пассажиров маршруток должны поить в жару

В Улан-Удэ пассажиров маршруток должны поить в жару
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители столицы Бурятии «плавятся» в душных маршрутках

Жители Улан-Удэ жалуются на душные маршрутные автобусы. В республике установилась жаркая безветренная погода, в эти столбик термометра поднимался до +34 градусов.

В транспорте такая жара только усиливается. Но есть в собственном автомобиле или такси ситуацию может исправить кондиционер, то в большинстве городских маршруток его не используют. Кроме того, не везде есть даже открывающиеся окна. Во многих современных микроавтобусах лишь небольшие окошечки впереди салона, некоторые также снабжены люками.

Салон нагревается не только от внешней температуры, но и от находящихся внутри пассажиров. В часы пик, и не только, маршрутки набиваются под завязку, и пассажиры покрываются потом, а дышать становится попросту нечем.

- Ехала пару остановок с «Площади Советов» до «Борсоева», но в маршрутке очень душно, притока свежего воздуха нет. Закружилась голова, очень жарко, - рассказала «Байкал-Daily» пассажирка маршрутки.

Между тем, осенью и зимой температура воздуха в салонах автобусов должна быть не менее 12 градусов, весной и летом — не выше 25, говорится в соответствующем распоряжении минтранса России.

В комитете по транспорту Улан-Удэ «Байкал-Daily» пояснили, что в связи с высокой температурой воздуха перевозчикам указано обеспечить поддержание температурного режима в салонах не более 25 градусов. Также маршрутчики получили указание установить в автобусах ёмкости с питьевой водой и стаканчики для пассажиров.

Наличие кондиционера в салоне, либо форточек не является обязательным требованием при допуске транспортного средства к работе на линии.

- Функционирование кондиционера в салоне при его наличии должен обеспечить перевозчик. Если имеется претензия к водителю, то можно оставить жалобу по телефону 45-45-53 с указанием государственного регистрационного знака автобуса, - отметили в комитете по транспорту.

Кроме прочего, специалисты напомнили рекомендации Роспотребнадзора. В жаркую погоду необходимо ограничить пребывание на улице, пользоваться головным убором. Для профилактики обезвоживания употреблять порядка 1,5 литра жидкости в сутки. При этом нужно избегать газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также отказаться от энергетических и алкогольных напитков. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.   
общественный транспорт

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