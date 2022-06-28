Качели появились на берегу Баргузинского залива
В Баргузинском районе Бурятии появились огромные качели, которые точно полюбят отдыхающие. Качели установили прямо на берегу Баргузинского залива в местности Солдатское (рядом с посёлком Усть-Баргузин).
Соорудили их активные местные жители, рассказал директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.
- Огромные качели точно никого не оставят равнодушными. Активные местные жители ежегодно придумывают новые точки притяжения для гостей посёлка, - написал Михаил Овдин на своей странице в соцсети.
«Замечательно!», «Здорово», «Молодцы», - отреагировали его подписчики.
В Бурятии на берегу Байкала установили огромные качели
Общество, Фото:
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