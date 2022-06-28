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28 июня

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В Бурятии определили ограничения и виды разрешённой охоты

В Бурятии определили ограничения и виды разрешённой охоты
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь необходимо руководствоваться сроками охоты, утверждёнными в новом указе

В Бурятии утверждены виды разрешённой охоты и ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории республики. Они определены указом главы РБ от 21 июня №134 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования.

С 22 июня необходимо руководствоваться сроками охоты, утверждёнными в указе. По тем видам охотничьих ресурсов, на которые указом не введены ограничения охоты, необходимо соблюдать сроки охоты и требования к охоте в соответствии с правилами охоты, утверждёнными министерством природы России от 24.07.2020 № 477.

Например, согласно федеральным срокам охоты добычу кабана можно осуществлять с 1 июня по 28 (29) февраля (продолжительностью не менее 210 дней). С учётом особенностей природно-климатических условий региона, ограничения фактора беспокойства для копытных видов в период воспроизводства и исторически сложившихся способов охоты срок охоты на кабана по Бурятии установлен с 1 августа по 28 (29) февраля.

Напомним, что запрещается применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных и применение любых самоловов для добычи пернатой дичи.

Указ опубликован 22 июня на официальном сайте «Опубликование нормативных правовых актов Республики Бурятия», сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
охота Бурятия

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