В Бурятии определили ограничения и виды разрешённой охоты

Теперь необходимо руководствоваться сроками охоты, утверждёнными в новом указе



В Бурятии утверждены виды разрешённой охоты и ограничения охоты в охотничьих угодьях на территории республики. Они определены указом главы РБ от 21 июня №134 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Бурятия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования.



С 22 июня необходимо руководствоваться сроками охоты, утверждёнными в указе. По тем видам охотничьих ресурсов, на которые указом не введены ограничения охоты, необходимо соблюдать сроки охоты и требования к охоте в соответствии с правилами охоты, утверждёнными министерством природы России от 24.07.2020 № 477.



Например, согласно федеральным срокам охоты добычу кабана можно осуществлять с 1 июня по 28 (29) февраля (продолжительностью не менее 210 дней). С учётом особенностей природно-климатических условий региона, ограничения фактора беспокойства для копытных видов в период воспроизводства и исторически сложившихся способов охоты срок охоты на кабана по Бурятии установлен с 1 августа по 28 (29) февраля.



Напомним, что запрещается применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных и применение любых самоловов для добычи пернатой дичи.



Указ опубликован 22 июня на официальном сайте «Опубликование нормативных правовых актов Республики Бурятия», сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.

