Все желающие смогут смотреть фильмы под открытым небом
С 1 июля в парке имени Жанаева в Улан-Удэ возобновляет работу летний кинотеатр. По вечерам здесь будут транслировать фильмы для детей и взрослых. Вход бесплатный.
1 июля в 21:00 состоится показ мультипликационного фильма «Душа» (6+). Этот мультфильм получил более 30 наград, и уже в эту пятницу его можно будет посмотреть под открытым небом.
Как сообщал «Байкал-Daily», летний кинотеатр заработал в 2018 году.
Однако ещё раньше, в 80-90-е годы, на территории парка уже располагался летний кинотеатр. Здесь была раньше площадка, а также специальная кинобудка. Идея возрождения традиции смотреть кино в парке по вечерам возникла у молодёжного объединения «Взлёт» Улан-Удэнского авиационного завода.
Кстати, несколько лет назад зрителям выдавали бесплатные пледы на случай прохладной погоды. В этом году, как уточнил «Байкал-Daily» в администрации города, пледов не будет.
В Улан-Удэ вновь заработает летний кинотеатр
Общество, Фото:
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