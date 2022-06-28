Студентки Бурятии приняли участие в финале конкурса «Флагманы образования»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

За звание победителей боролись 150 участников со всей России



Вчера, 27 июня, в Санкт-Петербурге завершился финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты», в котором приняли участие две студентки-третьекурсницы из Бурятии.



В течение 4 дней, с 24 по 27 июня, 150 финалистов боролись за право быть в числе 35 победителей. Бурятию в финале представляли Дарья Дедюро, студентка факультета социально-культурной деятельности, наследия и туризма Восточно-Сибирского государственного института культуры и Алина Швайкина, студентка факультета дошкольного и начального образования, специальности «Дошкольное образование».



В окружных полуфиналах приняли участие более 800 студентов. В финал прошли студенты вузов и колледжей из 42 регионов России. Каждый из финалистов преодолел конкурс в 30 человек на место. Финальные конкурсные испытания продлились с 24 по 27 июня.



- Участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» – это и серьёзное испытание, и огромный рывок вперёд в плане личностного роста. К сожалению, по итогам финала ни Дедюро Дарья, ни я не вошли в число финалистов, но это тоже опыт, тем более мы, студенты СПО, в этом году участвовали впервые. Обращаюсь ко всем студентам техникумов и колледжей нашей республики – участвуйте в конкурсах, заявляйте о себе и своих навыках! - рассказала Алина Швайкина.



В финале конкурса участников ждала насыщенная конкурсная и культурно-образовательная программа. В день открытия – круглый стол, в котором приняли участие представители педагогического и научного сообщества, ректоры ведущих педагогических вузов и эксперты. Ярким впечатление стало участие конкурсантов в празднике выпускников «Алые паруса».



– В первый день задание у меня было составить план-конспект урока методологической направленности, во второй день – спроектировать, используя идеи педагога-новатора Шацкого, как может выглядеть школа будущего через несколько лет. Заключительное задание по проектированию воспитательного мероприятия было связано с разработкой и проведением квест-игры с обучающимися 1-4 классов на тему «День семьи, любви и верности». Участие в финале позволило мне раскрыть по-новому свой творческий потенциал, проявить свои лучшие качества, познакомиться с интересными людьми, новыми единомышленниками, идеями и лучшими практиками, - добавила Алина.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, конкурс «Флагманы образования. Студенты» направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных обучающихся вузов и колледжей, обладающих высоким уровнем знаний, а также психолого-педагогическими и надпрофессиональными навыками.

