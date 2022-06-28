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28 июня

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В Байкальском заповеднике проверяют птичьи домики

В Байкальском заповеднике проверяют птичьи домики
Общество,  Фото:научный отдел Байкальского заповедника
Искусственные гнездовья Алтачейского заказника обживаются пернатыми хозяевами

В начале июня сотрудники Байкальского заповедника в Бурятии проверили 98 гоголятников (искусственные домики для гнездования обыкновенного гоголя – нырковой утки) в Алтачейском заказнике.

Заместитель директора по научной работе Ирина Козырь и научный сотрудник-териолог Владимир Хидекель осмотрели гнездовые ящики для птиц, расположенные выше уровня человеческого роста, с помощью видеокамеры сотового телефона и складной селфи-палки. Такой способ осмотра меньше беспокоит птиц.

Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, на двух озёрах Алтачейского заказника: Эхэ-Нур и Бугатэ-Нур – установлены 66 и 32 искусственных гнездовий соответственно. По наличию сидящих на гнезде самок и кладок яиц учёные определили общую текущую заселённость гоголятников в 12%. Степень освоения гнездовий птицами определяли по наличию пуха и скорлупы яиц. Общая степень освоения на начало июня 2022 года составила 43,9%. Пустующими (судя по отсутствию следов жизнедеятельности птиц) в начале гнездового периода оказались 57,1% гоголятников.

- Насиживающих самок обыкновенного гоголя оказалось четыре особи: три на озере Эхэ-Нур и одна на озере Бугатэ-Нур. Самка гоголя тут же вылетела из гоголятника в момент видеосъёмки. Мы насчитали девять кладок яиц обыкновенного гоголя: четыре кладки по одному яйцу, две кладки по четыре яйца, по одной кладке в 7, 9, и 14 яиц соответственно. С учётом сидящих самок (в среднем по четыре яйца на самку) можно прогнозировать, что в начале июня было отложено не менее 58-60 яиц обыкновенного гоголя. Из них 14 яиц на озере Эхэ-Нур и 48 яиц на озере Бугатэ-Нур, - пояснил Владимир Хидекель.

Ирина Козырь считает необходимым проведение в дальнейшем подобных биотехнических мероприятий.

- На озере Эхэ-Нур отметили выводок из 12 утят обыкновенного гоголя и выводок из 8 утят огаря. Выводков на озере Бугатэ-Нур при двукратном обследовании не обнаружено. В одном из гоголятников без крышки обнаружена кладка огаря, насчитывающая 19 яиц! Вероятно, это сдвоенная кладка, свидетельствующая о дефиците естественных мест гнездования для огаря, что позволяет ставить вопрос о необходимости биотехнических мероприятий по установке искусственных гнездовий для этих птиц, так как гоголятники по диаметру летка (входного отверстия в гнездовой ящик) им не подходят – слишком малы. Следует продолжить наблюдения по заселению гоголятников и успешности гнездования обыкновенного гоголя на территории Алтачейского заказника, - заявила учёная.

заповедник природоохранная деятельность наука Бурятия Байкал птицы дикие животные

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