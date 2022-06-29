Область примет чемпионат России в следующем году
В Иркутске, в бильярдном клубе «Меткий» с 7 по 11 июля пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из девяти сибирских регионов.
Первенство Сибири будут проводиться с 7 по 8 июля в дисциплине «русская пирамида» в трёх возрастных категориях: девочки и мальчики до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 19 лет. На чемпионате СФО будут состязаться мужчины и женщины старше 18 лет. Они будут бороться за медали с 9 по 11 июля в дисциплине «комбинированная пирамида».
От Иркутской области на соревнованиях выступят спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова, Усолья-Сибирского, в том числе главный тренер федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Шафиров и воспитанники отделения бильярдного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта».
Иркутская область ежегодно принимает у себя чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. В 2023 году здесь планируется провести чемпионат России по бильярдному спорту, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по бильярду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В театре оперы и балета вновь совместят шахматы и концерт
Крестный ход пройдёт 1 июля
Область примет чемпионат России в следующем году
Его место займёт ретротепловоз ТЭ-3
По словам спортсмена, ему очень всё понравилось
В турнире примет участие спортсмен из Бурятии
Работы по ремонту завершат в 2023 году
В Бурятии прошли кинологические соревнования
Дочку назвали Виктория
Турнир собрал работающую молодёжь города
В Забайкалье выявили лучшие практики ученических производственных бригад для подготовки кадрового резерва в сельском хозяйстве
Его победителем стала команда «Енисей» из Красноярска
Герою России Балдану Цыдыпову предложили новую должность
Приложиться к святыне могут все желающие
В Баунтовском районе возместят разницу в тарифе за электроэнергию