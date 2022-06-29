В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по бильярду

Область примет чемпионат России в следующем году



В Иркутске, в бильярдном клубе «Меткий» с 7 по 11 июля пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из девяти сибирских регионов.



Первенство Сибири будут проводиться с 7 по 8 июля в дисциплине «русская пирамида» в трёх возрастных категориях: девочки и мальчики до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 19 лет. На чемпионате СФО будут состязаться мужчины и женщины старше 18 лет. Они будут бороться за медали с 9 по 11 июля в дисциплине «комбинированная пирамида».



От Иркутской области на соревнованиях выступят спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова, Усолья-Сибирского, в том числе главный тренер федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Шафиров и воспитанники отделения бильярдного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта».



Иркутская область ежегодно принимает у себя чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. В 2023 году здесь планируется провести чемпионат России по бильярдному спорту, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.



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