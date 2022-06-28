Абсолютным чемпионом стала представительница Дульдурги
26 июня в Чите прошёл первый открытый турнир «Кубок Сансары» по бурятской национальной игре «Шагай наадан». В нём приняли участие представители Читы, сёл Угдан, Узон, Зуткулей и Дульдурга, посёлков Агинское и Могойтуй.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, турнир прошёл в двух возрастных группах и в трёх разновидностях игры «Шагай наадан»: «Няhалалга», «Мори урилдаан» и «Шүүрэлгэ». Обязательным условием была единая форма одежды участников: малгай и дэгэл.
Дети соревновались в двух видах «Шагай наадан»: «Няhалалга» и «Мори урилдаан». По итогам игр первое место заняла Марина М. (Агинское), второе место у Санжа Ц. (Дульдурга). Адиса Ц. (Узон) заняла третье место.
Среди мужчин и женщин места распределились следующим образом:
Мужчины
1 место – Намсараев Бато (Дульдурга)
2 место – Цыбенов Дашинима (Узон)
3 место – Цыденжапов Батор (Зуткулей)
Женщины
1 место – Дулмаева Чимита (Дульдурга)
2 место – Батомункуева Чимита (Дульдурга)
3 место – Дориева Долгорма (Зуткулей)
За звание абсолютного чемпиона соревновались участники, занявшие первые места среди мужчин и женщин. По итогам финальной игры абсолютным чемпионом стала Дулмаева Чимита (Дульдурга).
Ка подчеркнул организатор турнира, главный судья соревнований Ринчин Гармажапов, турнир обеспечивали опытные судьи с Агинского Бурятского округа, которые будут работать на международном бурятском фестивале «Алтаргана» (0+) 23 и 24 июля.
Инициатор проведения данного турнира Владимир Болотов отметил, что соревнования были организованы в целях сохранения и развития бурятской культуры, традиций, привлечения внимания общественности к занятиям национальными видами спорта народов Забайкалья, сохранения, развития, популяризации и пропаганды национальных бурятских игр.
- Я думаю, данный турнир справился с этой задачей и станет ежегодной площадкой для любителей «Шагай наадан», - заявил Владимир Болотов.
В Забайкалье разыграли «Кубок Сансары» по «Шагай наадан»
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