В слёте принимают участие 11 команд
28 июня в Улан-Удэ стартовал 65-й слёт юных туристов Бурятии, посвящённый году культурного наследия народов России. Соревнования проходит до 30 июня и направлено на развитие детско-юношеского туризма в республике, социализации детей и приучение учащихся к здоровому образу жизни.
В слёте участвуют 76 школьников в составе 11 команд, которые прошли отбор. Ребята представляют Улан-Удэ и районы Бурятии: Северо-Байкальский, Джидинский и Мухоршибирский, а также Селенгинский, Кабанский и Хоринский.
Сейчас юные туристы располагаются в лагере «Салют» на Верхней Берёзовке. Они устанавливают палатки и самостоятельно организовывают костровое питание, чтобы показать свои туристко-бытовые навыки.
В обязательную программу мероприятия входят: техника пешеходного туризма в личном и групповом зачёте, туристский марафон и спортивное ориентирование. Ещё для школьников подготовлены конкурсы: «Визитная карточка», «Туристская фотография», «Туристская песня».
- В жаркое время для детей предусмотрен перерыв и отдых, - уточнил организатор туристического слета Александр Банзаракцаев.
Победителей наградят кубками и дипломами, также лучшие команды получат ценные призы, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии определят лучших юных туристов
Общество, Фото:
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