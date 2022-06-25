Исправительное учреждение посетила представитель ЗАГСа
Исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетила сотрудник Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС по Октябрьскому району Оксана Жамбалова.
Она провела для осуждённых занятие, где рассказала о порядке обращения в ЗАГС для заключения и расторжения брака, порядке восстановления утраченных документов, разъяснила вопросы о возможности установления отцовства и отказа от него, показала бланки необходимых для этого заявлений. Также присутствующим она рассказала, какие документы нужны при регистрации вышеуказанных актов гражданского состояния.
Кроме того, специалист ЗАГСа совместно с сотрудниками группы социальной защиты и учёта трудового стажа осужденных учреждения провели приём осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялись две торжественные церемонии бракосочетания. Свадьбы в женских колониях – явление достаточно редкое. Совсем иначе дела обстоят с заключёнными мужчинами, которые активно женятся.
Осуждённым в улан-удэнской колонии рассказали о браках и разводах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полицейские быстро раскрыли ложь обиженной женщины
Театр Бестужева представил абсурдистскую комедию
Он по ошибке получил более двухсот тысяч рублей
По легенде, больной прибыл из Монголии
Нынешнее пожарное депо эксплуатируется более 40 лет
Лесопожарная обстановка остаётся спокойной
Первый соревновательный день Сурхарбана прошёл на ипподроме Иволгинского дацана. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Молодёжное мероприятие станет значимым событием этого года в ДФО
Праздник состоится в этнографическом музее
Ожидаются грозы кратковременными дождями
В столице Бурятии проведут мастер классы по ёхорным песням и танцам
Соревнования состоятся в Улан-Удэ
18 работ представят кинематографисты России
Также объявлен конкурс-дефиле этномоделей
Тренировки проходили в дальней морской зоне Тихого океана