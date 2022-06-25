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Осуждённым в улан-удэнской колонии рассказали о браках и разводах

Осуждённым в улан-удэнской колонии рассказали о браках и разводах
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Исправительное учреждение посетила представитель ЗАГСа

Исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетила сотрудник Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС по Октябрьскому району Оксана Жамбалова.

Она провела для осуждённых занятие, где рассказала о порядке обращения в ЗАГС для заключения и расторжения брака, порядке восстановления утраченных документов, разъяснила вопросы о возможности установления отцовства и отказа от него, показала бланки необходимых для этого заявлений. Также присутствующим она рассказала, какие документы нужны при регистрации вышеуказанных актов гражданского состояния.

Кроме того, специалист ЗАГСа совместно с сотрудниками группы социальной защиты и учёта трудового стажа осужденных учреждения провели приём осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялись две торжественные церемонии бракосочетания. Свадьбы в женских колониях – явление достаточно редкое. Совсем иначе дела обстоят с заключёнными мужчинами, которые активно женятся.
УФСИН

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