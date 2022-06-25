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Жительница Бурятии «оригинально» решила отомстить бывшему возлюбленному

Жительница Бурятии «оригинально» решила отомстить бывшему возлюбленному
Общество,  Фото:pexels.com
Полицейские быстро раскрыли ложь обиженной женщины

48-летняя жительница Кабанского района Бурятии признана виновной в заведомо ложном доносе о преступлении.

Как выяснилось, в октябре 2020 года женщина рассталась с сожителем, с которым они проживали около трёх лет. При этом ключ от замка входной двери в дом бывшего сожителя у неё остался.

После расставания ей стало известно, что мужчина проживает с другой, что её очень разозлило. И однажды, находясь у себя дома и употребляя спиртное, она решила сообщить в полицию о том, что её бывший – омулёвый браконьер. При этом женщина решила искусственно создать доказательства обвинения.

За несколько дней до этого ночью женщина купила байкальский омуль у незнакомых мужчин и хранила рыбу в морозильной камере в своей придомовой постройке. Она взяла несколько коробок с замороженной рыбой и пешком, на руках унесла их поочерёдно в дом бывшего сожителя. Когда все брикеты были унесены, она позвонила на номер 112 и анонимно сообщила диспетчеру адрес и данные мужчины, указав, что у него дома хранится омуль и мужчина занимается его продажей.

- В ходе проведённой проверки по сообщению о преступлении факт приобретения и продажи мужчиной байкальского омуля не подтвердился. Сама же женщина в ходе беседы призналась сотрудникам полиции, что данная рыба принадлежит ей, и что она сообщила ложную информацию в службу «112», т.к. была зла на мужчину из-за случившегося между ними конфликта, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

Женщина в судебном заседании вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с неё взысканы процессуальные издержки, около четырнадцати тысяч рублей, связанные с вознаграждением адвоката.

Приговор сторонами обжалован не был, вступил в законную силу.


суд приговор ложный донос

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