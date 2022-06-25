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В Бурятии с экс-военнослужащего взыскали неосновательное обогащение

В Бурятии с экс-военнослужащего взыскали неосновательное обогащение
Общество,  Фото:pexels.com
Он по ошибке получил более двухсот тысяч рублей

Кяхтинский районный суд Бурятии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению войсковой части к бывшему военнослужащему о взыскании неосновательного обогащения.

Мужчина был уволен с военной службы в 2020 году. Однако при внесении сведений в автоматизированную систему была допущена ошибка в части указания даты, до которой ответчик обеспечивается денежным довольствием, и указан 2021 год. Таким образом он получил свыше двухсот тысяч рублей. Деньги подлежат взысканию как неосновательное обогащение.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу об обоснованности завяленных требований и нашёл иск подлежащим удовлетворению.

Деньги с бывшего военнослужащего взысканы в пользу Российской Федерации в лице управления финансового обеспечения Министерства обороны России, сообщает пресс-служба суда. 
суд

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