Он по ошибке получил более двухсот тысяч рублей
Кяхтинский районный суд Бурятии рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению войсковой части к бывшему военнослужащему о взыскании неосновательного обогащения.
Мужчина был уволен с военной службы в 2020 году. Однако при внесении сведений в автоматизированную систему была допущена ошибка в части указания даты, до которой ответчик обеспечивается денежным довольствием, и указан 2021 год. Таким образом он получил свыше двухсот тысяч рублей. Деньги подлежат взысканию как неосновательное обогащение.
Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу об обоснованности завяленных требований и нашёл иск подлежащим удовлетворению.
Деньги с бывшего военнослужащего взысканы в пользу Российской Федерации в лице управления финансового обеспечения Министерства обороны России, сообщает пресс-служба суда.
В Бурятии с экс-военнослужащего взыскали неосновательное обогащение
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