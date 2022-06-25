В Бурятии прошли учения по борьбе с чумой









23 июня в двухстороннем автомобильном пункте пропуска через бурятский участок государственной границы Российской Федерации ДАПП «Монды — Ханх» прошли межведомственные тренировочные учения в случае выявления больного чумой.По легенде, во время проведения санитарно-карантинного контроля пассажиров, прибывших из Монголии, был выявлен россиянин с повышенной температурой тела, проявлениями интоксикации, слабостью и плохим самочувствием.Сотрудник контроля сообщил о больном оперативных дежурных контрольно-пропускного пункта, таможенного поста, Тункинскую центральную районную больницу. На санитарной стоянке сотрудники пограничного контроля и таможенного досмотра в защитной одежде провели контроль в отношении больного.Прибывшая эвакобригада скорой медицинской помощи Тункинской центральной районной больницы после осмотра и опроса госпитализировала больного в инфекционный бокс больницы с предварительным диагнозом «Подозрение на чуму?».- Эпидемиологами определены границы эпидемиологического очага, круг контактных лиц, в отношении которых организованы противоэпидемические мероприятия. В завершении дезбригадой проведена дезинфекционная обработка автомобиля, санитарной стоянки, багажа, ручной клади, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.Учениями проверили готовность медиков Тункинского района к проведению противоэпидемических мероприятий при чуме. Также проведена подготовка медицинского персонала в селе Монды.По окончанию учений провели разбор действий, определили дальнейшие мероприятия по совершенствованию санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.- Всеми участниками учений отмечена актуальность мероприятия и необходимость его проведения на регулярной основе, поскольку правильно скоординированная деятельность заинтересованных ведомств является залогом оперативного проведения противоэпидемических мероприятий, - отметили в пресс-службе.