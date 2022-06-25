 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 июня

24 июня

Популярное

В Бурятии прошли учения по борьбе с чумой

В Бурятии прошли учения по борьбе с чумой
Общество,  Фото:Управление Роспотребнадзора по РБ
По легенде больной прибыл из Монголии

23 июня в двухстороннем автомобильном пункте пропуска через бурятский участок государственной границы Российской Федерации ДАПП «Монды — Ханх» прошли межведомственные тренировочные учения в случае выявления больного чумой.

По легенде, во время проведения санитарно-карантинного контроля пассажиров, прибывших из Монголии, был выявлен россиянин с повышенной температурой тела, проявлениями интоксикации, слабостью и плохим самочувствием.

Сотрудник контроля сообщил о больном оперативных дежурных контрольно-пропускного пункта, таможенного поста, Тункинскую центральную районную больницу. На санитарной стоянке сотрудники пограничного контроля и таможенного досмотра в защитной одежде провели контроль в отношении больного.



Прибывшая эвакобригада скорой медицинской помощи Тункинской центральной районной больницы после осмотра и опроса госпитализировала больного в инфекционный бокс больницы с предварительным диагнозом «Подозрение на чуму?».

- Эпидемиологами определены границы эпидемиологического очага, круг контактных лиц, в отношении которых организованы противоэпидемические мероприятия. В завершении дезбригадой проведена дезинфекционная обработка автомобиля, санитарной стоянки, багажа, ручной клади, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.


Учениями проверили готовность медиков Тункинского района к проведению противоэпидемических мероприятий при чуме. Также проведена подготовка медицинского персонала в селе Монды.

По окончанию учений провели разбор действий, определили дальнейшие мероприятия по совершенствованию санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

- Всеми участниками учений отмечена актуальность мероприятия и необходимость его проведения на регулярной основе, поскольку правильно скоординированная деятельность заинтересованных ведомств является залогом оперативного проведения противоэпидемических мероприятий, - отметили в пресс-службе. 
Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с экс-военнослужащего взыскали неосновательное обогащение
В Бурятии с экс-военнослужащего взыскали неосновательное обогащение
Общество, 25.06.2022
Он по ошибке получил более двухсот тысяч рублей 
В Бурятии прошли учения по борьбе с чумой
В Бурятии прошли учения по борьбе с чумой
Общество, 25.06.2022
По легенде, больной прибыл из Монголии 
В отдалённом посёлке Бурятии построят новое здание пожарного депо
В отдалённом посёлке Бурятии построят новое здание пожарного депо
Общество, 25.06.2022
Нынешнее пожарное депо эксплуатируется более 40 лет
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 25.06.2022
Лесопожарная обстановка остаётся спокойной 
В Бурятии Сурхарбан открылся конными скачками
В Бурятии Сурхарбан открылся конными скачками
Общество, 25.06.2022
Первый соревновательный день Сурхарбана прошёл на ипподроме Иволгинского дацана. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж 
Чита примет дальневосточный фестиваль «Движение улиц»
Чита примет дальневосточный фестиваль «Движение улиц»
Общество, 25.06.2022
Молодёжное мероприятие станет значимым событием этого года в ДФО
В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы
В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы
Общество, 25.06.2022
Праздник состоится в этнографическом музее
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 25.06.2022
Ожидаются грозы кратковременными дождями 
Жителей Улан-Удэ научат танцевать ёхор
Жителей Улан-Удэ научат танцевать ёхор
Общество, 24.06.2022
В столице Бурятии проведут мастер классы по ёхорным песням и танцам
В конкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 25 фильмов
В конкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 25 фильмов
Общество, 24.06.2022
18 работ представят кинематографисты России
В Бурятии стартовал флешмоб в национальных костюмах
В Бурятии стартовал флешмоб в национальных костюмах
Общество, 24.06.2022
Также объявлен конкурс-дефиле этномоделей
Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся с учений во Владивосток
Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся с учений во Владивосток
Общество, 24.06.2022
Тренировки проходили в дальней морской зоне Тихого океана
На набережной Ангарска появится птица счастья
На набережной Ангарска появится птица счастья
Общество, 24.06.2022
Размах крыльев арт-объекта – более двух метров
Юбилей Бурдрама отпразднуют бесплатным уличным концертом
Юбилей Бурдрама отпразднуют бесплатным уличным концертом
Общество, 24.06.2022
Он состоится на площади перед театром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^