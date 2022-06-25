В Бурятии нет лесных пожаров

Лесопожарная обстановка остаётся спокойной
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Здесь напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей.
Места отдыха, сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортала Бурятии.
Лесопожарная обстановка остаётся спокойной
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