Амосу Минаевичу Соколову исполнилось 95 лет
Один из старейших жителей Тарбагатайского района Бурятии Амос Минаевич Соколов отметил 95-летие.
- Большую часть своей трудовой деятельности я посвятил бухгалтерскому делу в колхозах родного Тарбагатайского района. Как мне думается, случайных людей в этой работе не бывает, нужно призвание, - рассказал юбиляр. - С ранних лет трудился в колхозе села Десятниково, сначала пастухом, затем учётчиком, а со временем стал главным бухгалтером колхоза.
Амос Минаевич всегда отличался активной жизненной позицией, участвовал в общественной жизни колхоза, села, района, республики. Не раз Амос Минаевич избирался членом правления колхоза, депутатом сельского совета, выступал на республиканских конференциях, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
В гости к Амосу Минаевичу с поздравлениями пришли глава района Владимир Смолин и начальник отдела соцзащиты населения Светлана Ошуркова.
- Юбиляр в подробностях рассказал о своей жизни гостям. Удивительно, но к своему 95-летнему юбилею Амос Минаевич отчётливо помнит все даты, всех с кем работал, и даже прочитал на память стихотворение Некрасова «Несжатая полоса», - рассказала Светлана Ошуркова. – Мы желаем доброго здоровья и долголетия, чтобы обязательно встретиться снова - через пять лет на будущем юбилее.
Юбиляру передали именные поздравления от президента Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова. Ему вручили подарок от главы района и сертификат на единовременную денежную выплату.
Один из старейших жителей района Бурятии отметил юбилей
Общество, Фото:
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