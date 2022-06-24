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Один из старейших жителей района Бурятии отметил юбилей

Один из старейших жителей района Бурятии отметил юбилей
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Амосу Минаевичу Соколову исполнилось 95 лет

Один из старейших жителей Тарбагатайского района Бурятии Амос Минаевич Соколов отметил 95-летие.

- Большую часть своей трудовой деятельности я посвятил бухгалтерскому делу в колхозах родного Тарбагатайского района. Как мне думается, случайных людей в этой работе не бывает, нужно призвание, - рассказал юбиляр. - С ранних лет трудился в колхозе села Десятниково, сначала пастухом, затем учётчиком, а со временем стал главным бухгалтером колхоза.

Амос Минаевич всегда отличался активной жизненной позицией, участвовал в общественной жизни колхоза, села, района, республики. Не раз Амос Минаевич избирался членом правления колхоза, депутатом сельского совета, выступал на республиканских конференциях, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

В гости к Амосу Минаевичу с поздравлениями пришли глава района Владимир Смолин и начальник отдела соцзащиты населения Светлана Ошуркова.

- Юбиляр в подробностях рассказал о своей жизни гостям. Удивительно, но к своему 95-летнему юбилею Амос Минаевич отчётливо помнит все даты, всех с кем работал, и даже прочитал на память стихотворение Некрасова «Несжатая полоса», - рассказала Светлана Ошуркова. – Мы желаем доброго здоровья и долголетия, чтобы обязательно встретиться снова - через пять лет на будущем юбилее.

Юбиляру передали именные поздравления от президента Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова. Ему вручили подарок от главы района и сертификат на единовременную денежную выплату.

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