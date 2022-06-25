Ожидаются грозы кратковременными дождями
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днём возможен град. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +15,+20.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +27,+29.
В Бурятии возможен град
Общество, Фото:
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