В Улан-Удэ состоится День исторической реконструкции

Фестиваль пройдёт этнографическом музее



25 июня в Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья состоится День исторической реконструкции. Он пройдёт в рамках межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Восточные рубежи России». Гостями фестиваля станут участники из Воронежа, Томска, Хабаровска, Благовещенска, Красноярска, Иркутска и Петровск-Забайкальского.



Программа Дня исторической реконструкции



13:00-18:00 - Работа тематических интерактивных площадок (выставки, мастер-классы):

- Бронная мастерская,

- Традиционное ткачество,

- Музей забытой музыки (г. Воронеж),

- Кузня,

- Плотницкое дело,

- Гончарная мастерская,

- Традиционная кухня,

- Селенгинский пехотный полк – 1812 год,

- Война во Вьетнаме.



13:00-18:00 - Работа интерактивной площадки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.».

Посетители смогут познакомиться с образцами вооружения и снаряжения периода Великой Отечественной войны и интерактивной выставкой «В лесу прифронтовом», отражающей полевой армейский быт.



13:00-18:00 - Работа интерактивной площадки «Афганская война». Посетители смогут познакомиться с образцами вооружения и обмундирования солдат советской армии и афганской оппозиции периода 1979 - 1989 гг. Будет работать страйкбольный тир.



14:00-16:00 - Работа интерактивной площадки «Турнир по историческому фехтованию». Посетители смогут увидеть турнир по историческому фехтованию (номинации «групповой бой» (2 на 2), «щит-меч», «полуторный меч», «меч-баклер», «немецкий бой») и по завершении принять участие в спаррингах на «мягком» вооружении.



16:00-17:30 - Работа интерактивной площадки «Турнир по стрельбе из лука». В турнире по традиционной стрельбе из лука примут участие костюмированные участники мероприятия. После турнира посетителям предоставят возможность пострелять из лука по мишеням.



- В этот день этнографический музей станет площадкой, на которой будут представлены направления исторической реконструкции, связанные с военным делом, ремёслами и повседневной жизнью разных исторических периодов: от эпохи средневековья до Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Эти направления будут построены, в первую очередь, на исторических культурных традициях региона: культуре народов Центральной Азии эпохи позднего средневековья, культуре русских землепроходцев XVII века, истории наших воинских формирований, - сообщает пресс-служба музея.



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