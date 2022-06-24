В Улан-Удэ состоится День исторической реконструкции

Фестиваль пройдёт этнографическом музее
25 июня в Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья состоится День исторической реконструкции. Он пройдёт в рамках межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Восточные рубежи России». Гостями фестиваля станут участники из Воронежа, Томска, Хабаровска, Благовещенска, Красноярска, Иркутска и Петровск-Забайкальского.
Программа Дня исторической реконструкции
13:00-18:00 - Работа тематических интерактивных площадок (выставки, мастер-классы):
- Бронная мастерская,
- Традиционное ткачество,
- Музей забытой музыки (г. Воронеж),
- Кузня,
- Плотницкое дело,
- Гончарная мастерская,
- Традиционная кухня,
- Селенгинский пехотный полк – 1812 год,
- Война во Вьетнаме.
13:00-18:00 - Работа интерактивной площадки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.».
Посетители смогут познакомиться с образцами вооружения и снаряжения периода Великой Отечественной войны и интерактивной выставкой «В лесу прифронтовом», отражающей полевой армейский быт.
13:00-18:00 - Работа интерактивной площадки «Афганская война». Посетители смогут познакомиться с образцами вооружения и обмундирования солдат советской армии и афганской оппозиции периода 1979 - 1989 гг. Будет работать страйкбольный тир.
14:00-16:00 - Работа интерактивной площадки «Турнир по историческому фехтованию». Посетители смогут увидеть турнир по историческому фехтованию (номинации «групповой бой» (2 на 2), «щит-меч», «полуторный меч», «меч-баклер», «немецкий бой») и по завершении принять участие в спаррингах на «мягком» вооружении.
16:00-17:30 - Работа интерактивной площадки «Турнир по стрельбе из лука». В турнире по традиционной стрельбе из лука примут участие костюмированные участники мероприятия. После турнира посетителям предоставят возможность пострелять из лука по мишеням.
- В этот день этнографический музей станет площадкой, на которой будут представлены направления исторической реконструкции, связанные с военным делом, ремёслами и повседневной жизнью разных исторических периодов: от эпохи средневековья до Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Эти направления будут построены, в первую очередь, на исторических культурных традициях региона: культуре народов Центральной Азии эпохи позднего средневековья, культуре русских землепроходцев XVII века, истории наших воинских формирований, - сообщает пресс-служба музея.
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В Улан-Удэ состоится День исторической реконструкции
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