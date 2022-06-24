В Улан-Удэ ремонтируют дорогу в Энергетик





Дорога по улице Мокрова до микрорайона Энергетик – самый протяжённый объект, который ремонтируется этим летом. Длина участка составляет 4,9 км, площадь покрытия – свыше 66 тысяч квадратных метров, отметили в пресс-службе мэрии.



Сейчас подрядчик «Доринвест» строит пешеходный тротуар от выезда из города со стороны жилого сектора и устанавливает бортовые камни. Дорожники фрезеруют старое покрытие. Работы ведутся по графику. Срок выполнения работ по контракту до 1 октября.







Улан-Удэ участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» уже пятый год. За это время приведено в порядок 120 км дорог. В этом году планируется отремонтировать 29 участков протяжённостью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей.







В Улан-Удэ полным ходом идёт ремонт дороги в Энергетик. Магистральная дорога отличается высокой загруженностью - это густонаселённый район, который активно застраивается.