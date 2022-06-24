В Улан-Удэ проверили качество ремонта дворов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Горожане высказали недовольство по поводу проведённых работ



Поводом для внеплановой проверки послужили обращения горожан, которые высказывали недовольство по поводу проведённых работ. В проверке качества ремонта участвовали специалисты комитета городского хозяйства, администрации Железнодорожного района и МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, жильцы дома по улице Ключевская, 82 пожаловались на качество асфальта, который буквально крошится под ногами.



- Действительно, замечания жителей подтвердились. Однозначно с подрядной организацией, которая допустила такие нарушения будет расторгнут договор. Уже другая организация исправит эти нарушения, - сказал первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.



В подрядной организации пояснили, что после проведения работ была сорвана ограждающая лента и на свежеуложенный асфальт заехал автобус, вследствие чего произошло разрушение покрытия.



- Хотелось бы обратить внимание жителей, что пока идёт застывание асфальта, не нужно на него заезжать. Автобусы не должны парковаться у подъездов, так как это мешает беспрепятственному проезду экстренных служб, - отметил Александр Тюрюханов.



Также выявлены замечания по съезду на гравийную дорогу, перед подъездом сделаны валики, которых там быть не должно.



По улице Краснофлотская, 18, жителей волновало, почему не сделан подъезд к парковке. Также строители разрушили ступени, но к приезду комиссии это замечание уже устранили.



- Пользуясь случаем хотела бы поблагодарить администрацию и нашу управляющую компанию, за то, что сделали нам вот такой замечательный ремонт. Это, конечно, хорошо, но ещё хотелось бы, чтобы дорогу прилегающую отремонтировали. Вот, вчера прошёл дождик и это просто безобразие, огромные рвы, - обратилась жительница двора по улице Краснофлотская Наталья.



Как выяснилось, данная территория не входит в утверждённый дизайн проект и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» не может быть сделана.



- Тут, просто так, бюджетные средства нельзя направить. Будем отдельное решение принимать, администрация взяла этот вопрос на контроль, - пояснил Александр Тюрюханов.



Следующим адресом проверки стал двор по улице Шумяцкого, 7. Этот двор благоустраивают одновременно по двум программам: дорогу у дома – по программе «Формирование комфортной городской среды», двор между домами вошёл в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке».



- Зашёл субподрядчик и допустил грубейшую ошибку по выбору асфальта. То есть, он заложил асфальт, который рассчитан под основное движение, на что получил замечание в устной форме и обещал исправить. Начал исправлять, в результате получилось ещё хуже, - рассказал инженер ООО «Инвестстрой» Артём Савчиков.



По данному тротуару выдано предписание по замене покрытия, поскольку оно уплотнено крупной фракцией. Подрядчику дан срок для укладки нового покрытия до 27 июня.



- Сейчас идёт уточнение двух проектов «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды» по стыковке. Здесь будет продолжаться парковка до угла дома и должны обеспечить поход к тротуару, - сообщил Евгений Шарапов, начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



Отметим, генеральным подрядчиком по ремонту 43 дворов из 53 выступила компания ООО «Инвестстрой». Договор будет расторгнут с субподрядчиком, выполнившим некачественный ремонт по указанным адресам.



- Качество асфальта и крепление урн оставляет желать лучшего, однозначно, обяжем переделать. Хотел бы обратиться и в адрес управляющих компаний, чтобы вели контроль на каждом этапе выполнения работ. Мы благодарим жителей, что не равнодушны к тому, что происходит у них во дворах и отправляют свои замечания. По всем сигналам мы примем меры - все работы, которые выполнены некачественно будут переделаны, - добавил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

