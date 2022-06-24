В нацпарке Бурятии открылись 7 пунктов раздельного сбора отходов

Сдав вторсырьё, можно бесплатно отдохнуть в кемпинге



В Забайкальском национальном парке Бурятии в преддверии туристического сезона возобновили работу пункты раздельного сбора отходов. Контейнеры под пластик, металл и стекло установлены на въезде в национальный парк, на кемпингах «Монахово», «Бухта Сорожья» и «Мягкая Карга».



Также заработали два новых пункта на причале в местности Монахово и полевой базе Баргузинского заповедника «Давша». Там установлены контейнеры под пластик и металл. В местности Церковь и в посёлке Курбулик вторсырьё будут принимать лично администраторы кемпингов.



Для поощрения ответственных туристов администрация национального парка проводит акцию: за каждый мешок правильно отсортированного сырья посетитель получает один зелёный купон. Например, за три мешка вторсырья можно получить три купона, которые дадут вам один день бесплатного нахождения в парке или бесплатное посещение термального источника в бухте Змеиная. Шесть купонов дают право бесплатного проезда по маршрутам парка на своей машине в течение дня, а десять купонов можно обменять на одни сутки бесплатного размещения в кемпинге или освобождение от платы за личный автомобиль вместимостью 8-16 мест для поездок по экскурсионным маршрутам.



Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье», принимается следующее вторсырьё:

- Стекло: любое тарное стекло;

- Металл: алюминиевые банки;

- Пластик: пластиковые бутылки (PET).

Внимание: принимается только чистое сырьё!



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