Соревнования состоятся в Улан-Удэ
2 июля в Бурятии пройдёт третий этап открытого чемпионата республики по мотокроссу. Соревнования проведут в микрорайоне Восточный города Улан-Удэ, говорится в положении турнира.
К участию в турнире допускаются спортсмены в классах: «85 куб. см» (12-15 лет), «Юниоры» (16-18 лет), «Открытый» (18-44 года), «Эндуро» (16 лет и старше), «Ветераны» (45 лет и старше), «Пит байк» (8-15 лет), «Мотоциклы с коляской» (18 лет и старше для водителя, 16 лет и старше для колясочника).
Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 11:00. В 10:00 начнётся открытая тренировка по классам. Открытие соревнований запланировано на 12:00. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов.
В личном зачёте призёры награждаются медалями и дипломами. Мероприятие проводится без зрителей и является отборочным на всероссийские соревнования.
Напомним, второй этап чемпионата РБ по мотокроссу прошёл 8 мая в Кабанском районе. Также в этот день состоялся первый этап чемпионата республики по автомобильному кроссу «Маёвка 2022».
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Третий этап чемпионата Бурятии по мотокроссу пройдёт в июле
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