Праздник состоится в этнографическом музее
9 июля в Улан-Удэ отметят народный праздник Ивана Купалы. Впервые в этнографическом музее народов Забайкалья состоится пенная вечеринка в честь восточнославянского праздника.
- Иван Купала – древнейший языческий праздник летнего солнцестояния, восхваляющий цветение и плодородие. Наши предки считали, что в ночь на Ивана Купалу лешие, водяные, русалки и прочая нечисть выходят «на охоту», вода и огонь приобретают особую магическую силу, а где-то в мире в это время расцветает волшебный цветок папоротника. Мы взяли за основу традиции древних славян и объединили их с яркими тенденциями современности, - сообщает пресс-служба музея.
Посетителей ждёт музыка, еда, розыгрыши, фотозоны, мастер-классы по плетению венков и многое другое. С 13:00 до 16:00 пройдёт детская часть праздника (0+). Для детей проведут мастер-классы и игры. С 16:00 до 19:00 стартует пенная вечеринка для взрослых (18+).
В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первый соревновательный день Сурхарбана прошёл на ипподроме Иволгинского дацана. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Молодёжное мероприятие станет значимым событием этого года в ДФО
Праздник состоится в этнографическом музее
Ожидаются грозы кратковременными дождями
В столице Бурятии проведут мастер классы по ёхорным песням и танцам
Соревнования состоятся в Улан-Удэ
18 работ представят кинематографисты России
Также объявлен конкурс-дефиле этномоделей
Тренировки проходили в дальней морской зоне Тихого океана
Размах крыльев арт-объекта – более двух метров
На обряд соберутся сотни паломников
Столица региона встретит культурную акцию 25 июня
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с уникального праздника
В течение трёх дней в городе пройдут фестивали, концерты, награждения и соревнования
Студотряды будут работать на объектах восточного полигона железных дорог