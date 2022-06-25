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В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы

В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник состоится в этнографическом музее

9 июля в Улан-Удэ отметят народный праздник Ивана Купалы. Впервые в этнографическом музее народов Забайкалья состоится пенная вечеринка в честь восточнославянского праздника.

- Иван Купала – древнейший языческий праздник летнего солнцестояния, восхваляющий цветение и плодородие. Наши предки считали, что в ночь на Ивана Купалу лешие, водяные, русалки и прочая нечисть выходят «на охоту», вода и огонь приобретают особую магическую силу, а где-то в мире в это время расцветает волшебный цветок папоротника. Мы взяли за основу традиции древних славян и объединили их с яркими тенденциями современности, - сообщает пресс-служба музея.

Посетителей ждёт музыка, еда, розыгрыши, фотозоны, мастер-классы по плетению венков и многое другое. С 13:00 до 16:00 пройдёт детская часть праздника (0+). Для детей проведут мастер-классы и игры. С 16:00 до 19:00 стартует пенная вечеринка для взрослых (18+).
Улан-Удэ Праздники Иван Купала музей

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