В Улан-Удэ отметят день Ивана Купалы

Праздник состоится в этнографическом музее



9 июля в Улан-Удэ отметят народный праздник Ивана Купалы. Впервые в этнографическом музее народов Забайкалья состоится пенная вечеринка в честь восточнославянского праздника.



- Иван Купала – древнейший языческий праздник летнего солнцестояния, восхваляющий цветение и плодородие. Наши предки считали, что в ночь на Ивана Купалу лешие, водяные, русалки и прочая нечисть выходят «на охоту», вода и огонь приобретают особую магическую силу, а где-то в мире в это время расцветает волшебный цветок папоротника. Мы взяли за основу традиции древних славян и объединили их с яркими тенденциями современности, - сообщает пресс-служба музея.



Посетителей ждёт музыка, еда, розыгрыши, фотозоны, мастер-классы по плетению венков и многое другое. С 13:00 до 16:00 пройдёт детская часть праздника (0+). Для детей проведут мастер-классы и игры. С 16:00 до 19:00 стартует пенная вечеринка для взрослых (18+).

