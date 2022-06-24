В Бурятии с размахом отметили гуннское летнее солнцестояние

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с уникального праздника



В пригороде Улан-Удэ с размахом отметили день летнего солнцестояния «Наранай удэр» (16+). Мероприятие состоялось в рамках фестиваля гуннской культуры в городе хунну, расположенном в районе посёлка Сужа Иволгинского района Бурятии. Празднование началось 21 июня. Посетители увидели древние практики и обряды, конкурс красоты и талантов. В завершение первого дня разожгли большой костёр, вокруг которого станцевали ёхор.



Праздник продолжился 22 июня. В этот день состоялись театрализованные бои древних воинов. Была открыта ярмарка города ремесленников. Прошли мастер-классы для детей и их родителей по гуннской кухне, кузнечному делу и шитью одежды. Зрители увидели обрядовые представления, показывающие традиционный гуннский уклад.



Посетители остались в восторге от уникального праздника. Эмоциями жители республики делились в соцсетях: «Шикарные исполнители», «Прекрасный концерт», «Очень интересно, особенно детям – они познакомились с историей».

