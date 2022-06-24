В Улан-Удэ День молодёжи отметят десятками мероприятий

В течение трёх дней в городе пройдут фестивали, концерты, награждения и соревнования



27 июня в России ежегодно отмечается День молодёжи. С 25 по 27 июня в столице Бурятии пройдут десятки мероприятий, посвящённых этому празднику, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



25 июня в 13:00 в школе №63 состоятся соревнования по лапте (0+). В 14:00 пройдут соревнования по бадминтону на спортплощадке по улице Ключевская, 60а (0+). В 18:00 будет проведён внутренний турнир по пионерболу среди детей микрорайона Площадка на стадионе по улице Сперанского, 54а (0+).



26 июня в 11:00 на спортплощадке на улице Тулаева, 138 развернутся соревнования по «триоболу» (0+). В 12:00 состоятся соревнования по воркауту в спортцентре «Юность» (0+). В 13:00 стартует игра в городки на спортплощадке по улице Жердева, 100 (0+).



27 июня в 10:00 в парке «Юбилейный» запланировано проведение церемонии награждения лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты» и победителей конкурса медиапоздравлений «Мы любим Улан-Удэ» (0+). Здесь же в 10:30 состоится молодёжная квест-игра (16+), а в 12:15 – танцевальный флешмоб «Молодёжь за мир!» (0+). В 17:00 пройдёт авто-квест «Колесо фортуны» в библиотеке №2 микрорайона Забайкальский (18+). В 17:00 начнётся творческий проект «Будущее за молодёжью» возле ДК «Забайкальский» (0+).



По информации министерства спорта РБ, в этот же день с 9:00 до 18:00 на базе отдыха «Салют» 15 команд сразятся в военно-спортивной игре «Лазертаг», в пейнтбольном тире, верёвочном парке с канатным спуском, в эстафетах, стрельбе из трех видов оружия, в сборке и разборке АК-47, в пионерболе и перетягивании каната. И всё это в рамках республиканского турнира среди работающей молодежи памяти С.В. Мантурова (0+).



На площади Советов в 10:00 заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион России, двукратный чемпион Азии, трёхкратный чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира-2017 и чемпион мира-2019 Александр Бодров проведёт зарядку со всеми желающими (0+).



Кульминацией праздника станет большой фестиваль на площади Советов (6+), посвящённый Дню молодёжи. Участников ждёт музыкальное шоу, насыщенные образовательная и развлекательная программы, мастер-классы, выставки.



Стартует мероприятие 27 июня в 17:00 с музыки от диджея Сергея Рязанова. В официальной части глава Бурятии Алексей Цыденов наградит лучших волонтёров республики за усилия по борьбе с пандемией коронавируса.



Параллельно действию на сцене будут работать площадки, на которых пройдут мастер-классы по уличному воркауту, также можно будет проверить свою физическую форму и сдать нормы ГТО. Рядом будет находится военно-прикладная выставка от ДОСААФ. Здесь же можно будет окунуться в виртуальную реальность, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и записаться в волонтёры.



В 19:00 начнётся концерт с выступлениями молодёжных коллективов и исполнителей Бурятии, который продлится 2 часа.



- В ходе фестиваля будет разыгран суперприз — билет на самолёт до Москвы и обратно на любую дату до конца лета, - рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства РБ.

