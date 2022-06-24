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В Монголии могут построить марсианскую базу в Гоби

В Монголии могут построить марсианскую базу в Гоби
Общество,  Фото:pixabay.com
Именитые учёные и власти страны обсудили создание научно-исследовательской базы

Министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ встретился с президентом «Марсианского общества», доктором Робертом Зубриным, его женой Хоуп Зубриным, а также с профессором института космических исследований японского университета Вакаяма Хироаки Акиямой.

Стороны обсудили возможность создания научно-исследовательской базы Марса в Монголии. В свою очередь министр окружающей среды и туризма заявил, что страна готова в будущем поддерживать и сотрудничать с проектами мирового уровня, и рассказал о возможности строительства исследовательской базы Марса в монгольской Гоби.

- «Марсианское общество» – некоммерческая организация, посвящённая освоению человеком планеты Марс. Она была основана Робертом Зубриным в 1998 году, - сообщает новостное агентство «Монцамэ». 
Монголия Марс наука межпланетные полёты

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