В Монголии могут построить марсианскую базу в Гоби

Именитые учёные и власти страны обсудили создание научно-исследовательской базы



Министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ встретился с президентом «Марсианского общества», доктором Робертом Зубриным, его женой Хоуп Зубриным, а также с профессором института космических исследований японского университета Вакаяма Хироаки Акиямой.



Стороны обсудили возможность создания научно-исследовательской базы Марса в Монголии. В свою очередь министр окружающей среды и туризма заявил, что страна готова в будущем поддерживать и сотрудничать с проектами мирового уровня, и рассказал о возможности строительства исследовательской базы Марса в монгольской Гоби.



- «Марсианское общество» – некоммерческая организация, посвящённая освоению человеком планеты Марс. Она была основана Робертом Зубриным в 1998 году, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

