Мероприятие проходит в Якутске
Худрук Бурятского драматического театра Саян Жамбалов участвует в первом конгрессе национальных театров России, который проходит в Якутске.
В Якутске собрались 36 художественных руководителей региональных театров России. Бурятию представляет Саян Жамбалов.
Ранее, в январе 2022 года, художественный руководитель «Буряад театра» участвовал в Карелии в создании Ассоциации национальных театров России, проводящей этот творческий форум, и вошёл в его руководящий состав как член совета ассоциации.
На проходящем в Якутске конгрессе обсуждаются вопросы сохранения и развития национальной культуры и языков народов России через возможности театрального искусства.
В дни конгресса режиссёры Сойжин Жамбалова из Бурятии, Ильшат Мухутдинов из Башкортостана, Роман Дорофеев из Якутии, Гульназ Минкина из Татарстана представят на питчингах свои театральные эскизы. Выступят по пять артистов из Саха театра, Театра Олонхо, Театра юного зрителя, Нюрбинского театра, также студенты Арктического государственного института культуры. Победители получат целевое финансирование на осуществление постановки спектакля у себя в театре.
Как считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, такие представительные мероприятия развивают спектр межрегиональных связей, способствуют обмену опытом между театрами и способствуют дальнейшему укреплению единого театрального пространства в России.
Худрук Бурдрама участвует в первом конгрессе национальных театров России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ремонт одной из основных магистральных дорог города в самом разгаре
Мероприятие проходит в Якутске
Роман Троценко установил личный рекорд в беге на дистанции 1500 метров
Это первый в Бурятии дистанционный формат аптеки
Состоялся районный туристический слёт
«Нужно помочь по-человечески», - обратился зампред правительства Бурятии к главам районов
В ходе спецоперации погиб ефрейтор Баир Галсанов
На трассе тренируются биатлонисты и лыжники из спортивной школы олимпийского резерва
В столице Бурятии идёт второй этап реконструкции вокруг Гостиных рядов
Нарушение выявили после прокурорской проверки
Мужчина обратился в прокуратуру
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и «Меркитской крепости»
Чемпионат и первенство пройдут 16 июля в Иркутской области
Максимальная температура воздуха составит +31 градус
Общество, 23.06.2022
По этому поводу готовится большая культурная и спортивная программа