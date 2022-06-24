Худрук Бурдрама участвует в первом конгрессе национальных театров России

Мероприятие проходит в Якутске



Худрук Бурятского драматического театра Саян Жамбалов участвует в первом конгрессе национальных театров России, который проходит в Якутске.



В Якутске собрались 36 художественных руководителей региональных театров России. Бурятию представляет Саян Жамбалов.



Ранее, в январе 2022 года, художественный руководитель «Буряад театра» участвовал в Карелии в создании Ассоциации национальных театров России, проводящей этот творческий форум, и вошёл в его руководящий состав как член совета ассоциации.



На проходящем в Якутске конгрессе обсуждаются вопросы сохранения и развития национальной культуры и языков народов России через возможности театрального искусства.



В дни конгресса режиссёры Сойжин Жамбалова из Бурятии, Ильшат Мухутдинов из Башкортостана, Роман Дорофеев из Якутии, Гульназ Минкина из Татарстана представят на питчингах свои театральные эскизы. Выступят по пять артистов из Саха театра, Театра Олонхо, Театра юного зрителя, Нюрбинского театра, также студенты Арктического государственного института культуры. Победители получат целевое финансирование на осуществление постановки спектакля у себя в театре.



Как считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, такие представительные мероприятия развивают спектр межрегиональных связей, способствуют обмену опытом между театрами и способствуют дальнейшему укреплению единого театрального пространства в России.

