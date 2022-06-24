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Легкоатлет из Бурятии стал призёром «Королевы спорта»

Легкоатлет из Бурятии стал призёром «Королевы спорта»
Общество,  Фото:страница Романа Троценко
Роман Троценко установил личный рекорд в беге на дистанции 1500 метров

Легкоатлет из Бурятии Роман Троценко стал призёром 11-этапа «Королевы спорта» — всероссийских соревнований памяти Георгия Нечеухина, которые проходят в Челябинске.

В беге на дистанции 1500 метров Роман Троценко завоевал серебряную медаль. При этом Роман установил личный рекорд, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.

- Забег сложился отлично. Забег начал сам. Первые два круга начал быстро, бежал первым. Потом подключился Владимир Никитин, он продолжил бег лидером. В итоге я финишировал вторым с личным результатом 3.40,97. Результатом очень доволен, бегом тоже доволен. Поговорил со своими тренерами Надеждой Николаевной и Николаем Николаевичем Суворовыми. Они тоже рады. Все получилось! Будем работать дальше и улучшать свои личные рекорды, - прокомментировал своё выступление Роман Троценко.

Золото завоевал Владимир Никитин (Москва, Пермский) - 3:35.62, бронза у Антона Кулятина (Новосибирская область) - 3:43.79.

Во второй соревновательный день Роман заявлен на дистанции 800 метров.

Отметим, в турнире принимают участие около 400 спортсменов из 33 регионов России.

спорт легкая атлетика

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