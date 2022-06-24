Роман Троценко установил личный рекорд в беге на дистанции 1500 метров
Легкоатлет из Бурятии Роман Троценко стал призёром 11-этапа «Королевы спорта» — всероссийских соревнований памяти Георгия Нечеухина, которые проходят в Челябинске.
В беге на дистанции 1500 метров Роман Троценко завоевал серебряную медаль. При этом Роман установил личный рекорд, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.
- Забег сложился отлично. Забег начал сам. Первые два круга начал быстро, бежал первым. Потом подключился Владимир Никитин, он продолжил бег лидером. В итоге я финишировал вторым с личным результатом 3.40,97. Результатом очень доволен, бегом тоже доволен. Поговорил со своими тренерами Надеждой Николаевной и Николаем Николаевичем Суворовыми. Они тоже рады. Все получилось! Будем работать дальше и улучшать свои личные рекорды, - прокомментировал своё выступление Роман Троценко.
Золото завоевал Владимир Никитин (Москва, Пермский) - 3:35.62, бронза у Антона Кулятина (Новосибирская область) - 3:43.79.
Во второй соревновательный день Роман заявлен на дистанции 800 метров.
Отметим, в турнире принимают участие около 400 спортсменов из 33 регионов России.
Легкоатлет из Бурятии стал призёром «Королевы спорта»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ремонт одной из основных магистральных дорог города в самом разгаре
Мероприятие проходит в Якутске
Роман Троценко установил личный рекорд в беге на дистанции 1500 метров
Это первый в Бурятии дистанционный формат аптеки
Состоялся районный туристический слёт
«Нужно помочь по-человечески», - обратился зампред правительства Бурятии к главам районов
В ходе спецоперации погиб ефрейтор Баир Галсанов
На трассе тренируются биатлонисты и лыжники из спортивной школы олимпийского резерва
В столице Бурятии идёт второй этап реконструкции вокруг Гостиных рядов
Нарушение выявили после прокурорской проверки
Мужчина обратился в прокуратуру
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и «Меркитской крепости»
Чемпионат и первенство пройдут 16 июля в Иркутской области
Максимальная температура воздуха составит +31 градус
Общество, 23.06.2022
По этому поводу готовится большая культурная и спортивная программа