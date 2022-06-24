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Вузы Бурятии образовали консорциум «БайкалБиоФарм»

Вузы Бурятии образовали консорциум «БайкалБиоФарм»
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Учреждения договорились совместно продвигать науку и образование

В Бурятии вузы объединились для совместной работы в области разработки и реализации научных программ и мероприятий. Ректоры БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК подписали соглашение о создании консорциума «БайкалБиоФарм».

- Высшие учебные заведения будут взаимодействовать, чтобы повысить качество образования, создать единую научно-образовательную среду и содействовать реализации инвестиционных проектов в Бурятии и ДФО. Также произойдёт консолидация ресурсов для выработки предложений по оптимизации взаимодействия и эффективного использования оборудования научных центров, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

В ближайшее время вузы приступят к формированию совместных программ и проектов, а также к обмену опытом и практиками, чтобы привлечь крупные организации из реального сектора экономики. В дальнейшем это поможет выпускать квалифицированных специалистов, развить материальную базу и коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, а также создать экспертное сообщество и т.д.

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