Вузы Бурятии образовали консорциум «БайкалБиоФарм»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Учреждения договорились совместно продвигать науку и образование



В Бурятии вузы объединились для совместной работы в области разработки и реализации научных программ и мероприятий. Ректоры БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК подписали соглашение о создании консорциума «БайкалБиоФарм».



- Высшие учебные заведения будут взаимодействовать, чтобы повысить качество образования, создать единую научно-образовательную среду и содействовать реализации инвестиционных проектов в Бурятии и ДФО. Также произойдёт консолидация ресурсов для выработки предложений по оптимизации взаимодействия и эффективного использования оборудования научных центров, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В ближайшее время вузы приступят к формированию совместных программ и проектов, а также к обмену опытом и практиками, чтобы привлечь крупные организации из реального сектора экономики. В дальнейшем это поможет выпускать квалифицированных специалистов, развить материальную базу и коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, а также создать экспертное сообщество и т.д.



