Состоялся районный туристический слёт
21-22 июня в Тункинском районе Бурятии состоялся слёт юных туристов. Он который прошёл в местности Зактуй. В слёте приняли участие около 70 школьников.
Они на практике отработали навыки и умения выживания в экстремальных ситуациях.
Одним тех, кто обучал детей, стала сотрудник отдела науки и экопросвещения национального парка «Тункинский».
- Программа слёта была очень насыщенной и включала в себя: туристское ориентирование, дистанция - пешеходная (знание узлов), контрольный туристский маршрут (навесная переправа, подъем-траверс, траверс-спуск, переправа с шестом, бревно, переноска пострадавшего) самонаведение. Кроме того, учащиеся готовили «визитную карточку» своей команды, туристическую песню, организацию быта в полевых условиях и проходили тесты по экологии, краеведению и географии, - сообщили в пресс-службе нацпарка.
В Бурятии юных туристов обучили навыкам экстремального выживания
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