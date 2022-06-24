В Бурятии юных туристов обучили навыкам экстремального выживания

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Состоялся районный туристический слёт



21-22 июня в Тункинском районе Бурятии состоялся слёт юных туристов. Он который прошёл в местности Зактуй. В слёте приняли участие около 70 школьников.



Они на практике отработали навыки и умения выживания в экстремальных ситуациях.



Одним тех, кто обучал детей, стала сотрудник отдела науки и экопросвещения национального парка «Тункинский».



- Программа слёта была очень насыщенной и включала в себя: туристское ориентирование, дистанция - пешеходная (знание узлов), контрольный туристский маршрут (навесная переправа, подъем-траверс, траверс-спуск, переправа с шестом, бревно, переноска пострадавшего) самонаведение. Кроме того, учащиеся готовили «визитную карточку» своей команды, туристическую песню, организацию быта в полевых условиях и проходили тесты по экологии, краеведению и географии, - сообщили в пресс-службе нацпарка.



