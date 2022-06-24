Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся с учений во Владивосток

Тренировки проходили в дальней морской зоне Тихого океана



Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач в рамках планового учения в дальней морской зоне. В главную базу ТОФ зашли сначала корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», затем корабль управления «Маршал Крылов» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».



Напомним, что учение разнородных сил флота проходило с 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. Были задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов.



В финальной части учения корабельные поисково-ударные группы, действовавшие на значительном удалении друг от друга, отработали противолодочные действия. В ходе практической части экипажи кораблей, действуя каждый в своём секторе, отразили атаки условного противника с воздуха и с моря, выполнив стрельбы из артиллерийских установок по целям, имитирующим самолёты и надводные корабли «неприятеля».



- Все участвующие корабли активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения подлодок с аэродромов Приморского и Камчатского краёв задействовали дальние противолодочные самолёты Ту-142мз, противолодочные самолёты Ил-38 и Ил-38Н, которые осуществляли постановку гидроакустических буёв в районах предполагаемого действия субмарин «противника», - сообщает пресс- служба Восточного военного округа.



Всего в ходе учения было выполнено более 300 боевых упражнений, 170 из которых с практическим применением оружия.

