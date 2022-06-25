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Чита примет дальневосточный фестиваль «Движение улиц»

Чита примет дальневосточный фестиваль «Движение улиц»
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодёжное мероприятие станет значимым событием этого года в ДФО

Организаторы Дальневосточного фестиваля уличной культуры, который пройдёт в Чите 17 сентября, на первой встрече обсудили концепцию уникального проекта. Среди участников мероприятия – представители спортивного сообщества всего Забайкальского края, а также гости из других регионов.

В рамках фестиваля пройдут соревнования практически во всех направлениях уличной культуры, показательные выступления, мастер-классы. Всего будет работать около десяти площадок. В программе: соревнования по кикер-футболу, панна-футболу, воркауту, паркуру, стрит-болу и баскетболу 3х3. В танцевальной зоне свои стили представят не только профессиональные танцоры, но и все желающие. Будет организован массовый Зумба-фест. Для участников фестиваля также будут развёрнуты специальные велосипедные площадки для выполнения трюков.

По информации пресс-службы фонда развития Забайкальского края, успешный опыт проведения подобного мероприятия был в 2019 и 2020 году.

- Тогда фестиваль уличной культуры оказался самым востребованным среди творческой, неординарной молодёжи не только нашего города, но и всего края. Участники фестиваля побывали в четырёх районных центрах, и были тепло встречены жителями Чернышевска, Нерчинска, Хилка и Красного Чикоя. Из-за сложной эпидемиологической ситуации фестиваль не проводился в прошлом году, а сейчас вновь соберёт активных молодых людей, которые стремятся к здоровому образу жизни, - заявила руководитель фонда развития Забайкалья и ресурсного центра развития некоммерческих организаций края Наталья Макарова.

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Чита фестиваль уличные культуры молодежь спорт ДФО

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