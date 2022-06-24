В Иркутскую область возвращается «Северный десант»

Столица региона встретит культурную акцию 25 июня



Культурная акция «Северный десант» стартовала 20 июня в Якутии и завершится 5 июля в Иркутской области. В этом году «Северный десант» – самый протяжённый по маршруту – посвящён Году народного искусства и нематериального культурного наследия, а также 125-летию показа первого кино в Иркутской области, 100-летию Республики Саха (Якутия) и 85-летию Иркутской области.



Мероприятие проходит по следующему маршруту: 21 июня – Арылах, 22 июня – Тас-Юрях, 23 июня – Ленск,25 июня – Иркутск, 27 июня – Ярактинское НГКМ, 28 июня – Верхнемарково, 29 июня – Иркутский завод полимеров, 30 июня – Янталь, 1 июля – Усть-Кут, 2 июля – Железногорск-Илимский, 2 июля – Коршуновский, 4 июля – Качуг.



В состав «Северного десанта» вошли известные актёры театра и кино: народный артист России Евгений Герчаков, заслуженный артист России Андрей Межулис, Сергей Горобченко и Дарья Егорова.



В пунктах маршрута проходят творческие встречи, показы фестивальных фильмов, мастер-классы, пресс-конференции, фотосессии со зрителями. Также в афише мероприятий – выставка фоторабот детской школы «Мобилография», посещение центра для детей, оставшихся без попечения родителей, «Солнышко» в Нижнеилимском районе.



Кроме того, будут представлены работы иркутских кинематографистов. Во время якутской части «Северного десанта» прошла презентация нового документального фильма иркутских журналистов Бориса Слепнева и Константина Куликова.



- Культурный проект «Северный десант» — это концерты, спектакли и мастер-классы известных актёров, которые проходят в городах и посёлках севера Иркутской области, а также в Республике Саха (Якутия). За семь лет десант побывал в 21 населённом пункте, мероприятие посетили свыше 73 тысяч человек. За прошедшие годы участниками десанта стали 20 актёров советского и российского кино, - сообщает пресс-служба ИНК.



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