Мэр Улан-Удэ проверил благоустройство территории вокруг Гостиных рядов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии идёт второй этап реконструкции вокруг Гостиных рядов



После ремонта здесь хватит места и пешеходам, и велосипедистам. Сейчас строители обустраивают новую пешеходную дорожку и отдельно велодорожку. К укладке плитки, которую производит комбинат по благоустройству, уже приступили. Мэр Игорь Шутенков проверил соблюдение сроков благоустройства. Работы идут по графику, строительная готовность объекта составляет 40 %.



– Это не первая и не последняя инспекция. Когда мы благоустраиваем общественные территории, то на контроле должен быть каждый шаг. В этом году мы проводим второй этап реконструкции территории вокруг Гостиных рядов. Не скажу, что кардинально меняем территории: делаем пешеходные дорожки, отдельно велодорожку, новый фонтан со скульптурой Даши Намдакова, новые зелёные зоны отдыха. Впервые здесь сделали систему водополива, убрали стихийную автостоянку, где у нас прямо на зелёной зоне стояли машины. Будет детская игровая зона с батутами недалеко от сухого фонтана, – отметил мэр Улан-Удэ.



Все подземные работы завершены: всего проложено 1,7 км труб необходимых коммуникаций, установлены 127 точек автополива.



При демонтажных работах столкнулась с проблемой многослойного, многолетнего асфальта. В рабочем режиме комитет городского хозяйства принял решение по демонтажу двух слоёв старого асфальтобетонного покрытия, тем самым мы ускорили процесс по производству работ, чтобы не сорвать графики производства. Все вопросы оперативно отрабатываем и с архитекторами, и с администрацией, чтобы завершить работы в максимально короткий срок, – отметил Сергей Нохоров, представитель подрядной компании «Байкалстрой-1».



Арт-объект «Пенсионер» сейчас находится на реставрации в комбинате по благоустройству. Затем его вернут на место, но он уже будет смотреть лицом на Гостиные ряды.



– Мы бережно относимся к памятнику архитектуры – Гостиные ряды. У нас все зоны отдыха имеют планировки похожие на арки, которые отсылают к нашему памятнику. Нужно к нему возвращаться, чтобы он был как раньше центром города, – отметил Дмитрий Ильин, главный архитектор проекта по Гостиным рядам.



Фонтан со скульптурой Даши Намдакова и арт-объект «Сердце» станут новой фотолокацией в центре города. В будущем здесь планируется установить свадебную стойку, как в Казани.



После благоустройства территории необходимо привести в порядок внешний вид самих Гостиных рядов. Но это уже полномочия республики.



– Само здание архитектурного памятника «Гостиные ряды» принадлежит не муниципалитету, а Росимуществу. Мы всеми силами стараемся сделать этот процесс быстрее, – отметил Игорь Шутенков.



В ходе выезда мэр Улан-Удэ проверил и площадь Революции, где выслушав пожелания улан-удэнцев, поручил исправить все замечания.



Напомним, второй этап реконструкции вокруг Гостиных рядов идёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

